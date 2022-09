Edmond Tupja: Ramën e kam këshilluar të kurohet në Francë, duhet të shpëtojë nga vetvetja

I ftuar në rubrikën “Opinion” në “News24”, profesori Edmond Tupja u ndal edhe tek situata politike në vend. Gjatë bisedës në studio ai u ndal edhe tek zgjedhjet e 25 prillit, ndërsa kujtoi edhe një deklaratë të atëhershme të kryeministrit Rama, i cili në atë periudhë ka përmendur vitin 2029.









“Është vështirë dhe unë kam një frikë sepse Rama në kohën e zgjedhjeve të 25 prillit përmendi dy herë 2029. Deri në 2025 ai do jetë kryeministër pastaj nga 2025 do të bëhet president, e kam këtë ndjesi, por nuk jam nga ata që i hedh lule vetes”, u shpreh ai.

Sipas profesorit, kjo nuk ishte e diçka e rastësishme.

“Dështoi në basketboll, si piktor nuk u bë i famshëm. Pra ai ka probleme me veten. Duhet të shpëtojë nga vetvetja”, tha me tej Tupja.

Gjithashtu ai u shpreh se xhelatët nuk duhet të adhurohen.

“Nëse shqiptarët do të vijojnë të shesë votën e tyre , ato do të shesin edhe shpirtin. Njerëz me simpati të djathta për të mbajtur vendin e punës kanë votuar PS”, tha më tej Tupja, duke shtuar: “Unë këshilloj të bëjë një kurë njëherë në Francë, zgjat pesë vite kura”.