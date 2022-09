Gazetari për shkarkimin e ish-drejtorit të policisë: Interesa politike! Gledis Nano mbështetej nga SHBA

Në emisionin “Open” me gazetaren Eni Vasili në News24, po trajtohet tema e shkarkimit të ish-drejtorit të Policisë Gledis Nano.









Gazetari i kronikës Ermal Vija, ka deklaruar se për postin e drejtorit të policisë ishim mësuar të kishim influenca politike, por në rastin e Nanos kishte edhe influenca diplomatike, pasi ai kishte mbështetjen e SHBA.

“Jemi mësuar të kishim influenca politike, ndryshe nga herët e tjera në rastin e Nanos kishim edhe influenca diplomatike. Mbështetej shumë nga SHBA, e cila iu dha edhe në shkarkimin që deklaruan se mbetet partner strategjik.

Duket sikur politika këtë radhë e mposhti diplomacinë”, tha ai.

Vija ka shtuar se shkarkimi i Gledis Nanos ka ardhur si pasojë e disa kontraditave, prej të cilave evidentoi rolin që i kërkohej të luante në zgjedhjet e ardhshme lokale, si mburojë e qeverisë.

“Përplasja ka qenë për interesa politiike, jo më larg se prilli apo maji janë zgjedhjet lokale dhe politika do në krye të policisë një roje të zgjedhjeve, të jetë mburojë e qeverisë, që Nano nuk e ka ofruar siç duket. Arsye tjetër është emërimet në polici pas marrjes së detyrës nga Nano, një drejtues duhet të ketë stafin e tij që sipas ministrit tonë të Brendshëm nuk u dhanë. Ne nuk pritëm as një vit kalendarik që të bënim një krahasim me punën e të tjerëve”, tha ai.