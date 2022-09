Kim Kardashian me flamurin amerikan te të brendshmet pozon gjysmë e zhveshur – Shikoni fotot

Me një look ndryshe, Kim Kardashian ka pozuar për nevojat e një seti të ri fotografik, në sfondin e ngjyrave të flamurit amerikan.









Përmes profilit të saj në Instagram, 41-vjeçarrja ka postuar një sërë fotosh dhe videosh me rastin e intervistës që ka dhënë për revistën Interview US.

Kardashian është muza e revistës në shtator 2022, me disa nga imazhet e saj që i lënë pak imagjinatës.

Me flokë e vetulla bionde dhe një model flokësh që të kujton vitet ’70, Kim Kardashian qëndron para kamerës e veshur vetëm me gjërat e nevojshme. Në foton e parë, televizioni dhe sipërmarrësja e njohur ka veshur një ansambël xhins. Pantallonat e saj janë tërhequr poshtë, kështu që pjesa e pasme e saj është e ekspozuar.

Në pjesën tjetër të fotove dominojnë bluja dhe e kuqja, ndërsa në disa prej tyre Kim Kardashian shfaqet e veshur me të brendshme.

Shikoni fotot dhe videot

Kim Kardashian po jeton ëndrrën amerikane

Ky fotosesion vjen vetëm pak kohë pas ndarjes së saj nga Pete Davidson, me të cilin gjithçka dukej se po shkonte mirë. Raportet e huaja theksojnë që aktori 28-vjeçar të përpiqet të shpëtojë lidhjen e tyre, por ish-partnerja e tij të jetë këmbëngulëse. Sipas informacioneve të shtypit të huaj, Davidson i është drejtuar familjarëve të tjerë për ta këshilluar se si të lëvizë për ta rifituar atë.

Megjithatë, Kim Kardashian duket se e ka kaluar atë. Një person i afërt me aktorin e humorit tha së fundmi për revistën OK:

“Pete po lufton për të shpëtuar marrëdhënien. Ai po i lutet Kimit t’i japë një mundësi tjetër dhe madje ka kontaktuar nënën e saj, Kris Jenner dhe motrat e saj për t’i kërkuar ndihmën e tyre. Pete është i bindur se mund ta rifitojë Kim-in. Mos harroni, askush nuk mendonte se dikush si Pete do të dilte ndonjëherë me dikë si Kim, por ai e bëri. Tani ai do ta fitojë atë përsëri”.