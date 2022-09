“Ky është fundi i saj”/ Media kroate: Nëse nuk e dinit, Serbia de facto e njohu Kosovën dhe Vuçiç e dërgoi Brnabiç në një pelegrinazh poshtërues në atë vend

Gazeta kroate, Slobodna Dalmacija thotë se Serbia de facto e ka njohur Kosovën së fundmi. Vizitën e kryeministres serbe Ana Brnabiç, gazeta dalmate e quan “pelegrinazh poshtërues”, duke shkruar se ajo u detyrua ta mbulonte stemën e Serbisë në targat e veturës së saj.









Shkrimi i plotë

Pas gati pesë vitesh si kryeministre e Serbisë, Ana Brnabiç më në fund pa Kosovën dhe serbët që jetonin atje, shkruajnë analistët e pavarur të Beogradit. Për ta përgatitur sërish për rolin e saj si kryeministre, Aleksandar Vuçç e dërgoi atë në një turne ritualisht poshtërues në ‘tokën e shenjtë serbe’ në vend të tij. Dhe se pikërisht pasi Kosova u njoh de facto me marrëveshjen mes Beogradit dhe Prishtinës për njohjen reciproke të dokumenteve personale.

Debati për kalimin e papenguar të serbëve nëpër Kosovë dhe kosovarëve përmes Serbisë në bazë të dokumenteve zyrtare të dy vendeve nuk ka marrë jetë ende në mënyrë operative, kështu që përfaqësuesja Brnabiç në kufirin me Kosovën është dashur të mbulojë shenjat shtetërore serbe në zyrtarë. Kjo nënvizoi plastikisht hendekun midis realitetit dhe kushtetutës serbe, sipas së cilës Kosova është pjesë integrale e Serbisë, dhe deklaratës së vetë Brnabiçit për gazetarët kosovarë se ajo ndihet si në shtëpinë e saj atje.

Fjala vjen, asaj i ishte ndaluar zyrtarisht për vite me radhë hyrja në Kosovë për shkak të deklaratave në të cilat ajo i quajti shqiptarët ‘njerëz nga pylli’. Pse Vuçiç vendosi ta dërgojë Brnabiçin në një pelegrinazh në Kosovë pikërisht tani? Nga njëra anë, për shkak të përmirësimit të imazhit të saj para ri-inaugurimit të saj si kryeministre, në mënyrë që opozita të mos e drejtonte hundën në parlament për mosardhjen në Kosovë. Nga ana tjetër, sepse presidentja e Serbisë, Ana Brnabiç, me sa duket po përgatitet për gëlltitjen e afërt të ‘bretkosave të mëdha të Kosovës’.

“Ekspertët e ujqërve” të Beogradit janë të bindur se mjeshtri i Serbisë do të sakrifikojë Brnabiç në procesin e normalizimit të pashmangshëm formal të marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës. Nënshkrimi në dokumentet kyçe të asaj marrëveshjeje do të nënshkruhet patjetër nga kryeministri, në mënyrë që “Aleksandri i pagabueshëm” të shmangë përgjegjësinë historike dhe stigmën e tradhtarit, Vuk Brankoviçit të ri.

Në këtë kontekst, nuk është e papërfillshme fakti që Vuçiç i ka garantuar Ana Brnabiç paraprakisht vetëm gjysmën e një mandati tjetër kryeministror, ​​deri në vitin 2024, kur pozicioni i saj do të rishikohet.

Vuçiçi e ka plotësisht të qartë se pa normalizim me Kosovën nuk ka jetë për të, sepse dyert e Evropës do t’i mbeten të mbyllura përgjithmonë, dhe të jesh i lidhur me Putinin, i cili po e tërheq edhe vendin e tij në rrënim të sigurt, nuk është shumë gjë e mençur. Dhe deri më tani, në fund të fundit, ai ka bërë shkelje të tilla patriotike ndaj Kosovës, sa që të tjerët, si Boris Tadiçi, do të ishin kryqëzuar shumë kohë më parë në vend të tij. Vuçiç shfuqizoi institucionet paralele të Serbisë në veri të Kosovës, detyroi serbët e Kosovës të mbajnë zgjedhje të organizuara nga Prishtina, njohu dokumentet e identitetit të Kosovës dhe shenjat e komunikacionit…

Atij i mbeti vetëm akti përfundimtar i kapitullimit dhe heqjes dorë nga ‘toka e shenjtë serbe’. Për të cilën padyshim që nuk i intereson veçanërisht, por i intereson shumë që publiku serb disi të mos e vërë re.