Rhodes: Vrasja e kontraktorit ishte një “krim i paramenduar”, thotë avokati i familjes

I tronditur nga vrasja e tmerrshme e biznesmenti shqiptar në Faliraki të Rodosit, vëllai i tij Christos deklaron për protothema.gr , ndërsa avokati i familjes flet për një “krim të paramenduar”.









Siç raporton Christos Topalli nga dita e parë e zhdukjes së tij të shtunën e 28 gushtit, ishte i bindur se diçka e keqe i kishte ndodhur, pasi dinte gjithçka për diferencën financiare prej 100 mijë eurosh që kishte me hotelieren e caktuar.

“Të gjithë jemi në zi për humbjen e Janis. Fatkeqësisht, që në momentin e parë që i humbën gjurmët, kuptuam se diçka e keqe i kishte ndodhur. Vëllai im ishte një njeri i mirëfilltë profesionist dhe familjar. Të gjithë këtu në Falirak e njihnin dhe e donin. Dija gjithçka për diferencën e tij financiare me autorin e krimit’.

“Për këtë ra në shumë kontradikta dhe besuan se kishte bërë diçka të keqe”

Me zhvillimet e fundit dramatike, familja e Janis Topallit ia ka ngarkuar çështjen avokatit të Rhodes, Minas Tserkis, i cili gjithashtu e njihte personalisht kontraktorin:

“Punonjësi i hotelit ishte njeriu që kishte një takim me Janisin përpara zhdukjes së tij. Ai vetë hasi në shumë kontradikta në dëshminë e tij, prandaj ne menjëherë besuam se ai kishte bërë diçka të keqe. Ky person është arrestuar së bashku me djalin e tij pasi kanë bërë atë që kanë bërë bashkë. Ai kishte tre vjet që tallte Janisin për paratë që i kishte borxh. Dy krahët e hotelit të tij u ndërtuan nga i ndjeri duke paguar pothuajse tërësisht të gjithë stafin vetë. Tjetri i premtoi se do t’i jepte pak nga pak këto para, 100 mijë euro” .

Për paratë që i detyrohej Topallit, hoteleri kishte firmosur edhe një dokument njohjeje borxhi para avokatit:

“Dy vite më parë erdhën edhe në zyrën time dhe u firmos konstatimi i borxhit. Hotelieri kishte firmosur se i kishte borxh 100 mijë euro. Katër ditë para vrasjes së Janisit e kisha takuar dhe e kisha pyetur për këtë. Në fakt, viktima më tha se hoteleri i kishte dhënë ca kusur rreth 2000 euro. Në dëshminë e tij, hoteleri ka gënjyer se e ka paguar dhe i ka dhënë 15 mijë euro shtesë. Ky ishte edhe gabimi që ai bëri, pasi u ngritën dyshimet e familjes’.

“Ai konsideronte se kishte siguruar alibi dhe ishte kujdesur për gjithçka”

Sipas avokates Mina Tsekris, vrasja e Jani Topallit ishte e paramenduar

“Alibia e tij u shemb dhe ai ra nga kontradikta në kontradiktë. Janis ishte një person i shkëlqyer, një familjar i mirëfilltë dhe nuk i detyrohej askujt. Ai nuk e meritonte këtë fund. Nga sa dëgjojmë dhe lexojmë bëhet fjalë për një krim të paramenduar nga hotelieri dhe djali i tij. Ai mendonte se kishte siguruar një alibi dhe ishte kujdesur për gjithçka. Ai kishte hequr regjistruesit nga hard disku.