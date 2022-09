Shitja e drogës nga grupi i Fatmir Arës, prishja e pazareve të drogës dhe larja hesapeve pista ku po hetohet për vrasjen e shqiptarit

Një larje hesapesh, një turp i paguar me jetë. Kjo është pista kryesore që po ndjekin karabinierët për të zbardhur misterin e vrasjes së Fatmir Arës, kontraktorit të ndërtimit me origjinë shqiptare dhe banues në Mathi, i gjetur i pajetë në një fushë në San Carlo Canavese. Të hënën, hetuesit e kompanisë Venaria, të koordinuar nga Prokurori i Ivreas, dëgjuan disa persona dhe sot autopsia, që i është besuar mjekut ligjor Roberto Testi, duhet të zbardhë dinamikën e krimit. Për të vrarë “Mirin”, siç e thërrisnin miqtë dhe të afërmit, mund të ketë qenë një komando e përbërë nga disa persona. Biznesmeni fillimisht u torturua dhe më pas u vra me disa të shtëna armësh. Pothuajse me siguri një pushkë, por mund të jetë përdorur edhe një pistoletë.









Hetuesit nuk përjashtojnë asnjë hipotezë, edhe nëse precedentët e Arës do të çonin në mendimin e një ekzekutimi të pjekur në kontekstin e botës së krimit shqiptar. Madje, lidhjet e 43-vjeçarit me rrethet kriminale ishin shfaqur tashmë në procese të ndryshme gjyqësore. Sipërmarrësi ishte përfshirë në hetime për armëmbajtje dhe krime kundër pronës midis viteve 2003 dhe 2014 dhe më pas u rendit si një nga eksponentët kryesorë të një bande të përfshirë në trafikun e drogës. Në qendër të një hetimi të mbyllur në vitin 2020, përfundoi edhe një piceri në Ciriè, në pronësi të ortakut të tij, por në fakt e menaxhuar nga Ara. Sipas karabinierëve, porositë në telefon kërkonin pica margarita dhe kapriçioze, por në shtëpi arrinin doza kokaine. Trafik që kishte zgjuar interesin e DDA-së dhe përplasje të ndryshme me një tjetër ekip rival.

Më 12 shtator, 5 vjet më parë, dy burra të hipur në një motoçikletë të fuqishme qëlluan disa të shtëna në drejtim të BMW-së të parkuar pikërisht përballë restorantit. Në përfundim të hetimeve që doli nga ai episod, gjyqtari hetues e cilësoi atë si një “personazh me rëndësi të padiskutueshme” brenda organizatës kriminale që shiste drogë në zonën e Canavese. Pikërisht atij iu drejtuan bashkëpunëtorët për të zgjidhur problemet, që nga defekti i gjetur në depon e drogës e deri te klienti që nuk paguante. Sipas hetuesve, Ara riinvestoi fitimet e paligjshme “duke blerë dhe shitur pasuri të paluajtshme duke përdorur të nominuarit”. Kishte edhe “lidhje” mes policisë dhe administratave vendore. Ai vuante dënimin me arrest shtëpie dhe dukej se kishte ndryshuar jetën, por e kaluara mund t’i trokasë sërish në derë.