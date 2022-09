Wizz Air drejt falimentit! Bloomberg: Kriza rrit rrezikun e falimentimit të linjava nga Shqipëria do të goditen 2 të tilla

Linjat ajrore më të dobëta të Evropës përballen me një rrezik të shtuar të kolapsit këtë dimër pasi vendet që shpëtuan linjat e avionëve gjatë krizës së Covid-it fokusohen diku tjetër mes rritjes së inflacionit, sipas analistëve në Sanford C. Bernstein.









Ndërsa pandemia solli pak dështime të linjave ajrore në rajon mes një përmbytjesh pagesash ndihme, transportuesit tani përballen me një ‘shtrydhje’ nga kostot më të larta të karburantit dhe punës së kombinuar me një rënie sezonale të udhëtimit, tha Bernstein në një shënim investitor të hënën, citon prestigjiozja amerikane Bloomberg. Kjo është ashtu si qeveritë luftojnë për t’iu përgjigjur faturave në rritje të familjeve.

Transportuesit më të vegjël në Evropën Qendrore dhe Lindore do të jenë më të cenueshëm, thanë analistët e Bernstein, Alex Irving dhe Clementine Flinois, duke përmendur një model të ri për vlerësimin e rrezikut të falimentimit sipas niveleve të konkurrencës dhe kapacitetit, rrjeteve të rrugëve dhe kostove të mundshme nga marrja me qira dhe zëvendësimi i avionëve.

Gjashtë linjat ajrore më të mira të Evropës përballen me rrezik të papërfillshëm, tha Bernstein, me specialistët me kosto të ulët Ryanair Holdings Plc, EasyJet Plc dhe Wizz Air Holdings Plc që ruajnë vlerësimet e kreditit të nivelit të investimeve dhe grupet e trashëgimisë Air France-KLM, IAG SA dhe Deutsche Lufthansa AG të cilat akoma mbështeten në ndihmën e qeverisë nëse kërkohet.

Transportuesit më të ekspozuar përfshijnë një nga Qipro dhe dy nga Shqipëria, si dhe linja ajrore me bazë në Bjellorusi, Bullgari, Republikën Çeke, Gjeorgji, Moldavi dhe Rumani.

Kjo duhet të favorizojë lojtarët më të fortë në Evropën Lindore, kryesisht Wizz dhe Ryanair me bazë në Budapest, sipas Bernstein, të cilat tha se kanë aftësinë për të shpërndarë me shpejtësi avionët në tregjet e sapoliruara.