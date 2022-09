Champions Legue/ Mbrëmja e sotme premton spektakël, spikat sfida Inter-Bayern! (Përballjet)

Edhe mbrëmja e sotme në Champions League premton spektakël. Në fushën e lojës do të zbresin plot 16 skuadra që do të përballen mes tyre në ndeshjen e parë të fazës së grupeve.









Supersfida e kësaj mbrëmje do të jetë përballja mes Inter dhe Bayern Munich. Një duel që pritet të jetë i luftuar deri në fund, teksa emocionet dhe loja e bukur do të mbizotërojnë në “San Siro”, duke nisur që nga ora 21:00.

Një tjetër sfidë që pritet me interes është edhe ajo mes Napolit dhe Liverpool që do të luhet po ashtu në orën 21:00, ku të dy skuadrat do të kërkojnë fitoren.

Ja të gjitha përballjet e mbrëmjes së sotme: