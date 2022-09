Dekonspirimi i operacioneve, Çuçi i përgjigjet deklaratave të Nanos: Do nisin hetimet, do përfshihet edhe ish-drejtori

Ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi ka komentuar deklaratën e ish-drejtorit të Policisë, Gledis Nano për dekonspirimin e operacioneve.

Në fjalën e tij pas mbledhjes së qeverisë, Ministri tha se do hetohet deklarata dhe rastet.

“Padyshim është shqetësuese dhe pjesë e punës të përditshme që ka policia e shtetit. Për deklaratën e ish-drejtorit, kur se di drejtori i përgjithshëm i policisë kur ishte në detyrë, vështirë se do ta dijë ministri. Ne do ta hetojmë, do të thellojmë hetimin.

Do përfshihet dhe ish-drejtori i policisë që ka bërë këtë deklaratë, për të shuar drejt zbardhjes së të vërtetës. Për të gëlltitur këdo që dekonspiron brenda policisë”, tha Çuçi.