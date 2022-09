‘Ju jeni fajtorë për vdekjet e tyre në Mesdhe’/ Zyrtari i OKB kërkon ‘falje’ ekzekutive për nënat e fëmijëve emigrantë

Një zyrtar i lartë i Komisionerit të Lartë të OKB-së për Refugjatët ka fajësuar nënat e fëmijëve të mundshëm emigrantë për vdekjen e tyre duke u përpjekur të kalonin Mesdheun. Vincent Cochetel u detyrua të kërkonte falje sot pas bujës që shkaktoi postimi i tij në Twitter.

Cochetel, i cili është i dërguari special i UNHCR-së për Mesdheun Perëndimor dhe Qendror, po komentonte në Twitter rreth një demonstrate në Zarzis, Tunizi, në kujtim të emigrantëve të humbur në det ndërsa përpiqeshin të arrinin në Evropë. Drejtues të këtij mobilizimi ishin nënat e personave të zhdukur.

“Ne qajmë për humbjet. Por të njëjtat nëna nuk e kishin problem të inkurajonin apo paguanin që fëmijët e tyre të hipnin (varkat) për këto udhëtime të rrezikshme”, shkroi zyrtari të martën. Ai madje shtoi se dënimi i prindërve në Senegal për dërgimin e fëmijëve të tyre në Evropë mund të ndihmojë që njerëzit të rimendojnë dhe të mos inkurajojnë këto udhëtime të rrezikshme.

Reflecting on the strong reactions to my previous tweets, my comments were inappropriate. I am sorry especially to the mothers who have lost their children. My frustration at seeing so many lives lost and the impunity the smugglers enjoy, does not justify my words. https://t.co/v7RkgY2ZXk

