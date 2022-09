Kriza energjetike/ Mesazhi i Scholz-it për një front të përbashkët evropian kundër krizës në energjinë elektrike dhe gazin natyror

Vendimet në nivel evropian për frenimin e çmimeve të gazit natyror dhe energjisë elektrike i ka bërë të ditur Olaf Solz, duke folur për gazetën FAZ.









Më konkretisht, kancelari gjerman në intervistën e tij iu referua paketës së masave në mbështetje të qytetarëve të shpallur nga qeveria e tij, duke parashikuar se çmimet e energjisë do të ulen në javë dhe jo në muaj, duke shtuar se “ka shumë indikacione që, në një kohë shumë të shkurtër do të shohim vendime për këtë çështje edhe në nivel evropian”.

Scholz njoftoi gjithashtu një “rregullim të qartë” të tavanit të çmimit të të ashtuquajturit “konsumi bazë” i energjisë elektrike, megjithëse ai vuri në dukje se diçka e ngjashme do të ishte më e vështirë për gazin natyror, i cili përcaktohet kryesisht nga evolucioni i çmimeve në tregun global.

Ai arsyetoi “frenimin” e çmimit të energjisë elektrike, duke thënë se aty është dhënë prioritet, sepse mund të rregullohet në nivel kombëtar, duke penguar kalimin e çmimit të rritur të gazit në çmimin e energjisë elektrike.

Në intervistën e tij, kancelari gjerman mbrojti taksën speciale për gazin natyror, duke theksuar se ajo siguron që barra të ndahet mes të gjithëve dhe jo vetëm të përballohet nga furnitorët që kanë kontrata me Gazprom. Të bësh këtë, sipas Scholz, do të kishte çuar në “një krizë dramatike ekonomike në Gjermani”, pasi ofruesve do t’u duhej të kalonin kostot më të larta tek klientët.

Në të njëjtën kohë, ai deklaroi se nuk mendon se për shkak të krizës energjetike do të shkaktohen “kryengritje popullore” në vjeshtë dhe dimër dhe në fakt vuri në dukje se nuk i kushton vëmendje “kasandrave të tilla”.

Gjermania është një vend solid dhe me një demokraci të qëndrueshme, theksoi ai, duke theksuar se “nëse si vend, si komb jemi të bashkuar, do ta kapërcejmë këtë periudhë”.