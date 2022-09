“Kujt i thotë palaço ai?”, Fidel Ylli për qëndrimin e Braçes për bastet: I pari ka dështuar ai, pastaj kryeministri dhe gjithë qeveria

Ish-deputeti i PS-së Fidel Ylli ka folur dhe për qëndrimin e deputetit socialist Erion Braçe për rikthimin e basteve.









Braçe reagoi me një postim ku shkruante: “Nga ‘fundi i marrëzisë’ tek ‘marrëzia pa fund’;

të njëjtët njerëz- të njëjtët udhëheqës, të njëjtët vendimmarrës;

Por edhe të njëjtët palaço që kanë marrë peng sportin, flasin në emër të sportit dhe përdorin sportin për BASTET E TYRE!

Ylli tha në emisionin “Open” në News24 se Braçe ka qenë zëvendës kryeministër dhe merret me korrupsionin që duhet të ishte i pari që t’i kishte mbyllur.

Fidel Ylli: Ka qenë zëvendës kryeministër dhe merret me korrupsionin që duhet të ishte i pari që t’i kishte mbyllur. I pari ka dështuar ai, pastaj kryeministri dhe gjithë qeveria. I them Braçes dhe gjithë Braçeve të tjerë dëgjoni ndonjëherë avokatin se avokati muhabetet në studio i ka të drejtpërdrejta, pa i mbuluar të vërteta. I ka gjithë Europa ku ne duam të shkojmë Eni.

Si do t’i themi qytetarit suedez, italian që do vijë në Shqipëri. Ne duhet t’i njehsojmë ligjet shqiptare me ato europiane. Unë kam qenë relator i ligjit të sportit dhe kemi marrë një specialist të huaj, ai na tha ju minimalja duhet të bëheni 3 orë në javë edukim fizik se ndryshe nuk hyni dot në Europë. Ka debat dhe ku ka debat ka zhvillim.

Me kë e ka Braçe, e ka me qeverinë e tij që e bëri zëvendës kryeministër. Kujt i thotë palaço ai? T’i thotë emër. Kush janë drejtuesit e sportit.

Artan Shyti: Unë në planin ideologjik e kuptoj z. Braçe sepse ai është i majtë dhe çik më andej. Nëse është bërë një gabim dhe nëse hapja quhet autokritikë unë e mirëpres. Nuk duhet të dalim nga fokusi.

Ergys Mërtiri: Ai thotë unë e bëra mirë, tani po e bëj dhe më mirë.

Mentor Kikia: Si mbyllja si hapja u bënë pa studime të mirëfillta që të justifikonin vendimin.

Fidel Ylli: Hapja nuk është bërë akoma, jemi në tavolinë, t’i tregojmë opinionit publik se fëmijët deri në 18 vjeç nuk luajnë dot.