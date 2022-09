Napoli turpëron Liverpoolin në Champions, triumfon edhe Tottenham

Napoli e Tottenham triumfuan në Champions League, me italianët që morën skenën pasi mposhtën me rezultatin 4-1 Liverpoolin, finalist i sezonit të shkuar.









Napoli e nisi ndeshjen në mënyrën më të mirë, duek shënuar që në minutën e pestë me Zielinski me penallti. Osimhen po me 11-metërsh kishte mundësinë të realizonte, por nuk ia doli.

Gjithsesi skenën e mori Anguissa, i cili ndëshkoi anglezët për të dytën herë. Napoli nuk u ndal dhe e mbylli pjesën e parë me një tjetër gol, me autor Simeonen.

3-0 dhe pjesa e dytë nisi me dy gola të shpejtë, fillimisht me Zielinskin që realizoi golin e katërt për Napolin dhe më pas Luis Diaz shënoi golin e nderit për Liverpool.

Tottenham e nisi me këmbën e mbarë, pasi mposhti me rezultatin 2-0 francezët e Marseille. Londinezët shfrytëzuan epërsinë numerike dhe në pjesën e dytë shënuan dy herë me Richarlison.

Fitore edhe për Club Brugge, që falë golit të Sylla likuidoi me rezultatin 1-0 Bayer Leverkusen.

Napoli-Liverpool 4-1

Zielinski (pen.) 5′, 47′, Anguissa 31′, Simeone 44′ / Diaz 49′

Tottenham-Marseille 2-0

Richarlison 76′, 81′

Atletico Madrid-Porto 1-1

Hermoso 90+2′ / Uribe 90+5′ (pen.)

Club Brugge-Leverkusen 1-0

Sylla 42′