Zhdukja e Ervis Martinajt, Rama drejtorit të ri të Policisë: Thoni të vërtetën, nëse s’është vrarë kapeni dhe jepjani drejtësisë!

Kryeministri Edi Rama i ka dërguar një mesazh të qartë Drejtorit të ri të policisë së Shtetit, duke i kërkuar që ta zbardhë çështjen e Ervis Martinajt për publikun.









Në konferencën për mediat në Ministrinë e Brendshme, Rama tha se është e paimagjinueshme, që policia nuk di t’i thotë sot publikut nëse personazhi më i errët i botës së krimit është gjallë apo vdekur.

“Policia e Shtetit nuk di ta thotë akoma u vra apo nuk u vra. Kush e ka penguar ta thotë të vërtetën. Nëse i kërkuari është vrarë t’i thuhet publikut që ky është vrarë. Nëse nuk është vrarë të gjendet, të kapet dhe t’i jepet drejtësisë”, tha kryeministri.

Ku u pa Ervis Martinaj për herë të fundit?

Gjurmët e fundit e të shumëkërkuarit Ervis Martinaj janë zhdukur në zonën e Shijakut, ku ai u nis mbrëmjen e 8 Gushtit nga Tirana. Sipas raportimeve, zona e Shijakut tregon vendndodhjen e fundit të Martinajt dhe më pas humbin të gjitha gjurmët e tij.

Mbrëmjen e 8 Gushtit, Martinaj doli rreth orës 18:30 nga ambientet e një pallati në Laprakë, me syze dielli, tuta të shkurtra dhe me shapka. Ai hyri në një automjet tip “Audi A8”, me të cilin u pa në datën 5 gusht në një hotel në Durrës.

Biznesmeni hipi në sediljen e parë dhe makina u largua në drejtim të pallatit të sportit “Asllan Rusi”, duke hyrë në rrugën e Laprakës. Në këtë pallat ai kishte marrë një apartament me qira. Teksa ka udhëtuar në drejtim të Kasharit, silueta e Martinajt dhe një personi tjetër që e shoqëronte, i cili dyshohet të jetë oficeri i arrestuar Jeton Lami, është ndalur në ambientet e një pike karburanti.

Aty ata ndërruan makinën “Audin A8”, duke marrë për lëvizje një automjet tjetër. Duke ndjekur itinerarin e lëvizjes së kësaj makine, ka rezultuar se Martinaj ka hyrë në zonën e Shijakut.

Në këtë zonë, ka dyshime se biznesmeni është ftuar nga një person të cilin e ka njohur në ambientet e burgut 302 në Tiranë, kur u arrestua dhe u mbajt për 7 muaj në qeli për ngjarjen e 4 tetorit 2018 në ish-Bllok.

Martinaj ka hyrë në banesën e një emri mjaft të njohur të botës së krimit në zonën e Shijakut. Deri në atë fazë të hetimit, nuk dihej asgjë rreth fatit të 40-vjeçarit, nëse ishte gjallë apo është vrarë dhe zhdukur.

Dëshmitë e familjarëve

Më herët, prokuroria e hapi dosjen hetimore në lidhje me zhdukjen e tij në bazë të një dëshmie të Nuredin Dumanit, e cila është klasifikuar si sekret.

Familjarët e Martinajt, të cilët ishin shqetësuar pas humbjes së kontakteve, janë shprehur se mes datës 7 deri në 9 gusht nuk kanë patur kontakte të Martinajt me familjarët.

“Sipas dëshmisë së babait, ai ka thënë në polici se mendon se ngjarja e rëndë i ka ndodhur të birit mes orës 19:30 deri në orën 22:00 të mbrëmjes së datës 9 gusht”, ka deklaruar gazetarja Klodiana Lala në fillim të shtatorit, ndërsa shtoi se polici Jeton Lami që e shoqëronte Martinajn është “çelësi” për zbardhjen e ngjarjes. Lala tha se Lami di gjithçka.