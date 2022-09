“Çdo kwh plus do kushtojë 42 lekë!”- acarohet Rama pas gafës me çmimin e energjisë: Aritmetika bëhet opinion

Ashpër ka reaguar kryeministri Edi Rama pasi ka kuptuar se ka bërë një gafë në përllogaritjen e energjisë elektrike dhe si në formë hakmarrjeje, ka deklaruar se çdo kwh plus do kushtojë 42 lekë.









Përmes rrjeteve sociale, i pari i qeverisë deklaron se në një kohë “kur edhe aritmetika bëhet opinion, veç populli ta ruajë vendin nga llogaritarë si këta!”

Pavarësisht gabimit, shefi i ekzekutivit këmbëngul në të vetën dhe thekson se “çmimi i energjisë është 9.5 lek megjithë TVSH-në/”.

Postimi i Ramës:

Kur edhe aritmetika bëhet opinion, atëherë veç populli ta ruajë vendin nga llogaritarë si këta! Ndërsa fatura e energjisë nuk është opinion dhe 800kwh janë fiks 9.120 lekë me çmimin e energjisë 9.5 lek megjithë TVSH-në! Çdo kwh plus do kushtojë 42 lekë!

Lidhur me këtë gafë, ka reaguar edhe deputetja e Partisë Demokratike, Grida Duma, e cila thekson se ekspertët parashikojnë që çmimi i energjisë elektrike do të rritet katërfish pas vendimit të qeverisë mbi paketë e ndihmës.

