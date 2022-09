The Independent: Pse duhet të ndërroni Greqinë e tejmbushur me plazhet e bukura dhe të qeta të Shqipërisë

Gazeta prestigjoze “The Independent” i ka kushtuar një artikull të gjatë bukurisë së rivierës shqiptare ku i fton të gjithë lexuesit e saj që të zgjedhin Shqipërinë si një destinacion turistik, në vend të plazheve të mbipopullora greke.









Në artikull theksohen bukuritë e rivierës shqiptare, uji i kristaltë, qetësia e plazheve dhe ushqimi i shijshëm.

Artikulli:

Me një peizazh malor me pamje nga ujërat e kristaltë dhe plazhet relativisht të përgjumura me guralecë, riviera shqiptare është një nga sekretet më të ruajtura të Evropës.

Kalimi i një jave duke lëvizur mes limaneve dhe qosheve të rivierës – emri i mrekullueshëm për zonën më jugore të bregdetit të Shqipërisë – ishte një kënaqësi e papritur. I ndarë nga pjesa tjetër e vendit nga malet rrotulluese, rajoni shtrihet 120 kilometra nga Vlora në Sarandë, duke përfshirë plazhe, kanione, kështjella dhe qytete të vogla karakteristike bregdetare. Ndër mënyrat e tjera të hapjes për turistët, përtëritja e vitit 2009 e rrugës bregdetare të vendit SH8 e bëri më të lehtë eksplorimin, qoftë me biçikletë, makinë apo autobus – ose në rastin tim, një kombinim i të treve.

Kalimi i një jave duke lëvizur mes limaneve dhe qosheve të Rivierës, emri i mrekullueshëm për zonën më jugore të bregdetit të Shqipërisë , ishte një kënaqësi e papritur. I ndarë nga pjesa tjetër e vendit nga malet e rrotulluara Cerauniane, rajoni shtrihet 120 kilometra nga Vlora në Sarandë, duke përfshirë plazhe, kanione, kështjella dhe qytete të vogla karakteristike bregdetare. Ndër mënyrat e tjera të hapjes për turistët, përtëritja e vitit 2009 e rrugës bregdetare të vendit SH8 e bëri më të lehtë eksplorimin, qoftë me biçikletë, makinë apo autobus ose në rastin tim, një kombinim i të treve.

Përpjekja për të përshkruar bukurinë e këtyre plazheve kolektivisht do t’u bënte atyre një padrejtësi, por titujt kryesorë janë: ato janë paqësore të lumtura, me ujëra të kthjellët dhe vezullues. Ato janë shumë më pak të frekuentuara nga turistët sesa Greqia fqinje, që do të thotë se ju do të blini strehim aty pranë me çmime shumë më të përballueshme.

Dhe ndryshe nga pjesët më të lodhura të Evropës së rezervuar, ka të ngjarë të keni një mikpritës që është vërtet i kënaqur që ju do të qëndroni. Shqipëria ishte e shkëputur nga bota për më shumë se 40 vjet, me diktatorin komunist Enver Hoxha që prishi lidhjet me Rusinë pasi besonte se BRSS ishte shumë e butë. Njerëzit këtu përjetuan nivele të izolimit të Koresë së Veriut për një pjesë të gjatë të shekullit të 20-të vetëm vendasit e dinin se sa mahnitës ishte peizazhi i tyre. Tani ata duken të entuziazmuar për të ndarë sekretin.

Duke supozuar se po fluturoni për në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës, çdo udhëtim përpara Qoftë në Alpet Shqiptare në veri, qytete të epokës otomane në lindje ose plazhe të klasit botëror në jug kërkon ose marrje me qira të makinës ose përdorimin e e autobusëve lokalë. Si një shofer jo-makine, të merresha me autobusët ishte detyra ime e parë.

Stafi në hotelin tim në Tiranë më informoi me ndihmë për uebsajtin e orarit të autobusëve lokalë , duke më thënë se të gjitha udhëtimet paguhen në bord, kështu që harro rezervimin paraprak. Mësova se, nëse doni të zbrisni në një fshat të caktuar përgjatë rrugës së autobusit, mund ta njoftoni shoferin përpara se të niseni. Pasi kuptova rregullat e mirësjelljes, hipa në një autobus në terminalin e autobusëve veri-jug të Tiranës, u nisa për në qytetin detar të Vlorës. Kjo është porta për në Rivierën, në të cilën do të ndaloja përpara se të merrja rrugën bregdetare SH8 drejt skajit tjetër të saj, Sarandës.

Duke përdorur udhëtimin tim të mrekullueshëm të pyetësorit, u nisa në Vuno, një fshat i bukur me kalldrëm me kartolina.

Cilësia e ushqimit këtu ishte një nga surprizat, më prisnin sallata të mëdha dhe më shumë peshk, së bashku me burek djathin (pjata ime e preferuar).

Me motoçikletën time Viaggio, u nisa për të vizituar plazhet dhe qytetet e Rivierës, duke zotëruar rrugët dredha-dredha malore që ofrojnë pamje madhështore në çdo hap. Plazhet e gjata dhe familjare të Borshit dhe Qeparos u veçuan nga fshatrat e tyre nga pemët aromatike me ullinj dhe selvi. Zbulova se Himara, qyteti më i afërt në jug të Vunoit, ishte i popullarizuar nga një turmë e re, e turpshme, që shëtisnin në bulevardin e saj në nivelin e detit me një sërë baresh, restorantesh dhe operatorësh të mëdhenj të udhëtimeve me varkë.

Një udhëtim i shkurtër përtej Himarës, u përplasa me Porto Palermon, të quajtur sipas fortesës së tij, e cila ndodhet në mbrojtje në një ishull të vogël të lidhur me kontinentin. Zona është një thesar i limaneve të vegjël të pashënuar për t’u pushtuar dhe për t’u çlodhur, të gjitha gjysmë të dukshme nga rruga.

Megjithatë, pjesët e mia të preferuara të bregdetit ishin gjiret e paprekura, më të egra në skajin verior të plazhit të Dhërmiut. U djersita gjatë një ngjitjeje për të arritur në tre plazhet e tij ngjitur, praktikisht të zbrazëta fatmirësisht jo aq praktike sa nuk mund të bëhej me sandale. Valët mahnitëse të kaltra ushqeheshin nga një burim uji i ftohtë nga malet, që rridhte nga poshtë shtratit të detit dhe e bënte ujin jashtëzakonisht të ftohtë, pas përplasjes.

Duke biseduar me vendasit, ata më thanë se skaji i kundërt i plazhit të Dhërmiut ishte i famshëm për festivalet e tij të muzikës elektronike, si Festivali Kala i themeluar në Mbretërinë e Bashkuar dhe Turtle Fest lokal.