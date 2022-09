Kryeministrja britanike Liz Truss u informua për vdekjen e Mbretëreshës Elisabteth dy orë para njoftimit zyrtar

Koha nisi të numëronte mbrapsht që nga mesdita e së enjtes, 8 shtator, kur mjekët e Mbretëreshës Elizabeth II folën për një përkeqësim të ndjeshëm të shëndetit të saj.

Edhe pse lajmi për vdekjen e monarkut u konfirmua nga Pallati në orën 18:30 (20:30 me orën greke), kryeministrja e re britanike, Liz Truss, e 15-ta në radhë, e cila u takua 48 orë më parë me Elizabeth, u informua për vdekjen në orën 16:30, pra dy orë para njoftimit zyrtar.

Kur Liz Truss u informua për vdekjen e Elizabeth, përfaqësuesi i saj zyrtar konfirmoi.

Njoftimi nga Buckingham Palace u bë në orën 18:30 (me orën lokale): “Mbretëresha vdiq paqësisht këtë pasdite në Kalanë Balmoral. Mbreti dhe Royal Consort do të qëndrojnë në Balmoral sonte dhe do të kthehen në Londër nesër’.

Liz Truss officially became the UK’s new prime minister today after meeting Queen Elizabeth II at Balmoral Castle in Scotland.

Truss, the foreign secretary for the past year, defeated rival Rishi Sunak on Monday in the race to become leader of the Conservative Party.#UTVNews pic.twitter.com/xXibaxTTtX

— UTV Ghana (@utvghana) September 6, 2022