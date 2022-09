Mbahet ceremonia zyrtare për Drejtorin e ri të Policisë së Shtetit/ Ministri Çuçi: I bindur se do ta kryesh me sukses këtë detyrë!

Muhamet Rrumbulllaku mori detyrën e Drejtorit të Policisë së Shtetit sot në një ceremoni zyrtare. I pranishëm në ceremoninë zyrtare ishte edhe ministri për Punët e Brendshme, Bledi Çuçi.

Gjatë fjalimit të tij, Çuçi tha se Rrumbullaku plotëson të gjitha kriteret ligjore për të qenë në krye të policisë së shtetit, ndërsa u shpreh I bindur se Rrumbullaku do të kryeje detyrën e tij me nder dhe sukses.

“Përveç kritereve ligjore që plotëson për të qenë drejtor i policisë se shtetit, në gjykimin tim por edhe të gjithë njerëzve që jam konsultuar , është nga të pakët punonjës të policisë që ka krijuar një figurë me integritet të lartë moral dhe profesional. Është nga të paktët që ka qenë në pjesën më të madhe të karrierës së tij në pozicione drejtuese. Policisë së shteti I duhet një person si Rrumbullaku. Mesazhi që dua t’ju jap sot: ju sot do merrni në dorëzim flamurin e organizatës, ne respektojmë shumë flamuj të vendeve të tjera. Ca më shumë ca më pak, flamuri i vetëm për të cilin çdo shqiptar është gati ta japë jetën është flamuri me shqiponjën , këtë gjë mos e harroni. Jam bindur se do ta realizoni me nder dhe sukses këtë rrugëtim,” tha Çuçi.