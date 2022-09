Misteri për zhdukjen e Ervis Martinajt/ Gazetari Hoxha: Miksoi krimin me politikën! Aleanca që kanë lidhje shumë të fuqishme me autoritet

Historia e Ervis Martinajt vazhdon të mbetet mister. Ende nuk ka asnjë informacion për fatin e tij, që pas lajmeve se ai është zhdukur.









Gazetari i kronikës së zezë, Artan Hoxha thotë se ai nuk ishte një njeri i zakonshëm, pasi sipas gazetarit ai evoluoi botën e krimit dhe krijoi një miksim mes biznesit të ligjshëm dhe atij të paligjshëm me botën politike.

Sipas Hoxhës, edhe pse aleanca e krijuar nga Martinaj ishte e fuqishme, grupi që e ka eliminuar tregoi se ka lidhje më të fuqishme me autoritetet.

“Vis Martinaj është rrëmbyer në momentin që ishte njeriu më i kërkuar në Shqipëri. Aleanca e krimit është një aleancë mes grupeve të fuqishme. Vis Martinaj nuk ishte një personazh i zakonshëm i botës së krimit, ai evoluoi botën e krimit, miksoi biznesin e ligjshëm me atë të paligjshëm, botën politike. Ai bëri një miksim të strukturës së krimit të organizuar në Shqipëri. Aleanca që e ka kryer këtë atentat kanë dëshmuar që kanë lidhje shumë më të fuqishme me autoritet. Tani do të jetë shumë e vështirë të rikthehet kontrolli e rendit dhe sigurisë. Nuk kemi të bëjmë me organizata që merren me krim ordiner, por me organizata që kanë buxhet më të madh se ministria e Brendshme. Sot e kësaj dite ne ende nuk e dimë, autoritete nuk na kanë dhënë asnjë përgjigje se çfarë ka ndodhur”, tha Artan Hoxha për Abc.