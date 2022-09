“Se kush nuk është as mish as peshk e dinë shqiptarët”/ Xhaçka i përgjigjet Tabakut: Përmbahuni me këto kodra pas bregut!

Akti normativ i qeverisë për të vendosur flamurin e BE-së në krah të atij shqiptar në çdo institucion shtetëror ka shkaktuar debate në kuvend. Deputetja demokrate, Jorida Tabaku tha se sot vendi që ka hapur negociatat nuk ka as Ministri të Integrimit, teksa shtoi se:

Deputetes demokrate iu përgjigj ministrja e Jashtme, Olta Xhaçka e cila tha se ky akt normativ nuk duhet të shërbente për të fituar pikë politikisht.

“E dëgjova me shumë keqardhje parafolësen që edhe për një xhest simbolik dhe kaq kuptim plotë që është ai i vendosjes së flamurit të BE-së krahas atij të Shqipërisë, në një moment kaq të rëndëisshëm për atë që po ndodh, më vjen keq për fjalorin e përdorur, për terminologjinë e përdorur, për konceptet shumë të gabuara që ka zonja. Flasim për si i respektojmë ne dhe ju vlerat europiane. Më kujtohet kur ju keni qenë në qeveri dhe në mbledhjet tuaja të qeverisë, krahas flamurit shqiptar ishte ai i BE-së dhe ai i NATO-s, dhe në atë kohë ne nuk ishim vend kandidat. Ndërkohë që ne edhe pse u bëmë vend kandidat pritëm hapjen e negociatave për të bërë një aks simbolik. Ju thatë që ne nuk jemi as mish as peshk. Edhe ky është diskutim shumë i gjatë. Se kush nuk është as mish as peshk e dinë të gjithë shqiptarët, më shumë se ju nuk ka. Më vjen keq që ju si kryetare e komisionit të integrimit europian që janë sot për të negociuar me BE-në, ndërkohë që ata i njohin shumë mirë kush janë dhe janë shumë të kënaqur me to dhe janë duke negociuar. Do tju thosha të përmbaheshit me këto diskutimet as mish as peshk, nga këto diskutime kodra pas bregu në një moment kaq të rëndësishëm kur të paktën kjo temë dhe të paktën ky akt normativ me këtë xhest simbolik nuk duhet të bëhej pjesë e debatit politik për të fituar ju pikë politike”, tha ministrja Xhaçka.