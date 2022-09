“Ti Taulant do si në kohën e Enverit”, deputeti i PD sfidon maxhorancën: S’votoj më sa të jem në Kuvend nëse…

Deputeti i Partisë Demokratike, Edmond Spaho deklaroi se nuk do të flasë dhe nuk do të votojë më në Kuvend nëse nuk respektohet më parë fjala e gjithsecilit, para se të kalohet te votimi.









Teksa fliste, ai u kap dhe me kreun e Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balla, ku theksoi se ky i fundit do donte që Kuvendi të ishte si në kohën e komunizmit.

“Në vazhdim të debatit që bëmë pak minuta më parë, dëshiroj t’ju them se në shenjë protestë ndaj kësaj praktike që diskutohet pasi është votuar, refuzoj të marr pjesë në këtë farsë dhe tërheq diskutimin tim. Nuk do të votoj sa të jem deputet asnjëherë nëse nuk mbyllen diskutimet. Ti mirë e ke o Taulant. Ti do si në kohën e Enverit”, tha ai.