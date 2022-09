Udhëtimi i panjohur i Elizabeth në Greqi në moshën 24-vjeçare (VIDEO)

Marrëdhënia e veçantë e Elizabetës me Greqinë ka qenë gjithmonë një nga temat më interesante, ndoshta edhe me një dozë “misteri”, diskutimi prej dekadash. Dhe tani, pas vdekjes së saj, si pjesë e një rrëfimi, kjo marrëdhënie është një nga kapitujt më të gjallë, pasi është një nga ato historitë e vjetra që tingëllojnë si një përrallë.









Gjëja kurioze ishte se si mbretëresha Elizabeta II nuk e vizitoi kurrë Greqinë, edhe pse kishte arritur të kalonte në 200 vende të botës. Fakti i saktë është se ajo nuk udhëtoi kurrë zyrtarisht në vendin fqinj pasi mori detyrën mbretërore, megjithatë, si princeshë dhe trashëgimtare e fronit britanik, ajo mbërriti në Greqi në fillim të dhjetorit 1950.

Shikoni videon e BBC-së të vizitës së Elizabeth në Greqi në 1950

Ajo ishte vetëm 24 vjeçe, e sapomartuar prej tre vitesh dhe tashmë dy herë nënë. Princesha e re nuk po vdiste as në punë në Buckingham kur pranoi ftesën e çiftit mbretëror grek Paul dhe Frederick për një vizitë private në tokën e pavdekshme të pemës së portokallit të ndezur.

Ajo mori burrin e saj Filipin, Dukën e Edinburgut, i cili po shërbente atje si oficer në Marinën Britanike, nga zotërimi i atëhershëm britanik i Maltës, dhe së bashku ata u nisën me një anije luftarake nga Valletta dhe zbarkuan në Faliro. Në kalatë çifti mbretëror vendas e priti me nderime çiftin princëror të Anglisë. Kështu, në një të mërkurë me diell, më 6 dhjetor 1950, Ditën e Shën Nikollës, qindra qytetarë, me sa duket të testuar për pikëpamjet e tyre promonarkiste, ishin rreshtuar herët për të parë dhe për të brohoritur trashëgimtaren gjakblu të perandorisë dikur të fuqishme të të pesëve. kontinentet dhe shtatë detet.

Në Greqi lufta civile sapo kishte përfunduar dhe komunistët e mundur kishin marrë rrugën e mërgimit, shpërnguljes dhe persekutimit, sa herë që klasa nuk tronditej nga mosmiratimet me ardhjen e saj. Në një mjedis të qetë me prekje ‘eksitimi’ të përmbajtur, princesha dhe burri i saj hipën në një limuzinë të hapur dhe u çuan në pallatin veror në Tatoi. Ata nuk do të qëndronin pak a shumë në Athinë për një javë, me një grumbull gazetarësh anglezë dhe një tufë më të madhe burrash të Scotland Yard që i ndiqnin gjatë gjithë kohës.

Udhëtimi i tyre i parë në Athinë u shoqërua nga oficerë. Gjatë rrugës, athinasit e sjellshëm e pritën, ndërsa Filipi mori detyrën e përkthyesit për gruan e tij. Meqenëse ai vetë ishte me origjinë greke, i lindur në Mon Repo të Korfuzit, i biri i Princit Andreas të Greqisë, i cili pasi u gjykua se ishte ngatërruar si komandant i përgjithshëm i Korpusit të Dytë të Ushtrisë në fushatën e Azisë së Vogël, u arrestua dhe u dënua me vdekjen. Megjithatë, me ndërhyrjen e gjakbluve të lirë dhe të lidhur dhe kryesisht për shkak të ndikimit në vendin e Shtëpisë mbretërore angleze të Windsor, në fund ai thjesht u internua nga vendi. Ai u ndoq nga familja e tij, ndërsa djali i tij më i vogël Filipi, atëherë foshnjë, u çua në anijen që po ikte në një djep të improvizuar prej kartoni.

Megjithatë, lidhjet farefisnore të Filipit – që nuk u dëmtua nga ikja nga vendlindja – me të afërmit e tij, përfaqësuesit gjakblu të republikës mbretërore të Greqisë, mbetën të pathyeshme. Në fund të fundit, ai ishte kushëri i parë i mbretit të atëhershëm të grekëve Paulus. Dhe sigurisht një anëtar i dinastisë Schleswig – Holstein – Soderburg – Glicksburg.

Më pas çifti princëror, me ose pa përkthyes dhe pa program zyrtar, kanë vizituar Kuvendin e Greqisë dhe monumentin e Ushtarit të Panjohur, ku kanë vendosur kurorë me lule. Ajo me dëshirë u ngjit në Akropol dhe të emocionuar ata vizituan kapelën e Shën Filipit në Kodrën e Rezervuarit në Nikea, e cila ishte ngritur për nder të tyre pas fejesës së tyre. Atje ajo u prit nga kryetari i bashkisë së Nikesë, K. Panagiotopoulos, i cili u dhuroi atyre një galantizëm të paparë, sikur të kishin ardhur nga pasuria e tij e vogël, dy enë antike që ishin gjetur gjatë gërmimeve të vendit, para se të ndërtohej tempulli.

Me të njëjtën bujari bujare, kryetari i atëhershëm i Athinës në detyrë, Antonis Ragousis, i dhuroi çiftit princëror një ikonë të rrallë bizantine të Shën Filipit, në një ceremoni në bashkinë e qytetit në prani të Kryepeshkopit të virtytshëm të Athinës Spiridon dhe shumë ambasadorëve. Dhe pasi u mbushën me nderime, turne me guidë dhe dhurata, supozohet, por nuk verifikohet, se Elizabeth dhe Filipi u pritën në një lundrim në bordin e “Creoli”, jahtit të famshëm prej 55 metrash me tre shtylla në pronësi të Stavros Niarchos. Sapo mbaroi java e festave të dhuruara në Greqi, çifti i nderuar u kthye në pallatet e Londrës dhe që atëherë Elizabeta hodhi një gur të zi pas saj. Tre vjet më vonë, pas vdekjes së babait të saj George VI, ajo do të kurorëzohej Mbretëresha e Mbretërisë së Bashkuar më 2 qershor 1953 në Westminster Abbey.

Fakti që ajo shmangu kthimin në Greqi në vitet 1950 është sigurisht për shkak të luftës së Qipros për pavarësi dhe bashkim me Greqinë. Mbretëresha Ussa në kohën kur forcat pushtuese britanike në Megalonisos martire vendosën të varnin luftëtarët Karaolis dhe Dimitrios, ajo mori shumë udhëzime për t’u falur dhe për të vuajtur një dënim me burg në vend që të ekzekutohej. Me pretekstin, ose gjithsesi, të një detyrimi që nuk lejonte mbretëreshën të përfshihej në politikë, falja nuk u dha kurrë.

Logjikisht, një vizitë e saj në Greqi në atë kohë konsiderohej e paimagjinueshme, sepse do të nënkuptonte një përmbysje të përgjithshme në vend. Në vitet 1960, sjellja ndaj Republikës dhe përfaqësuesve të saj të zgjedhur nga ish-mbreti, Kostandini, luajti sërish një rol negativ. Më pas erdhi grusht shteti i kolonelëve dhe më në fund fundi i turpshëm dhe i pandershëm i mbretërimit në Greqi, i cili u ratifikua me referendum gjatë periudhës postkoloniale. Në mënyrë të pashmangshme, ai ndoshta u zemërua.

Sidoqoftë, nuk ishte rasti që ajo të kishte mëri ndaj grekëve, sepse burri mbretëror u detyrua të hiqte nga duart e tij nga aventura e të atit në vend. Në parim, e kaluara historike e krahasuar nuk e mbyti vetë Filipin, i cili në vitin 1964, së bashku me fëmijët e tij më të mëdhenj Princin Charles dhe Princeshën Anna, morën pjesë në dasmën e mbretit Konstandin dhe Anna Maria. Fshatrat që adhuronin familje dhe publikisht një perëndeshë të përbashkët të turistëve dhe flakë në Akropol. Thuhet madje se Filipi ka bërë një vizitë të fshehtë të papritur në Athinë pasi junta u imponua në maj 1967 për të marrë nënën e tij të moshuar Alice në Pallatin Buckingham.

Ku, deri sa vdiq në vitin 1969, ajo u kujdes për nipërit e saj, fëmijët më të vegjël të Elizabeth II. Për sa i përket, së fundi, mbretëreshës më jetëgjatë në historinë botërore, ose sepse në një moment ajo “gaboi” me grekët, ose sepse me kalimin e viteve harroi se ekziston një vend që quhet Greqi, preferoi në heshtje “kaliumin” për 72 vjet vite radhazi larg dhe e dashur”.