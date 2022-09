“Ura e Londrës ka rënë” – Çfarë parashikon protokolli për trashëgiminë e mbretëreshës britanike

Në vitin 2021, Politico publikoi fshehurazi informacione të klasifikuara në lidhje me një plan. Fraza e synuar për njoftimin e vdekjes së saj ishte “Ura e Londrës ka rënë”.









Pak minuta para se të shpallej vdekja e saj, flamujt u valëvitën në gjysmështizë, faqja e internetit e Familjes Mbretërore u zbeh “e zezë”, ndërsa Mbreti -tani- Charles, i cili do të qëndrojë sonte të enjten në Kalanë Balmoral, ku dha frymën e saj të fundit, është planifikuar t’i drejtohet kombit Pas kësaj, ai është planifikuar të bëjë një turne në Mbretërinë e Bashkuar.

Plani top-sekret, i cili do të aktivizohet me vdekjen e mbretëreshës, u zbulua në Politico, duke ngritur pikëpyetje se kush ishte përgjegjës për publikimin e tij, ndërsa u rishikua për shkak të pandemisë së koronavirusit. Sipas The Guardian, edhe pse plani u publikua për herë të parë në vitet 1960, ai nuk është zbuluar kurrë në detaje të tilla dhe nuk përfshin detaje të ceremonisë së fronëzimit të Princit Charles, e cila do të zhvillohet disa muaj më vonë.

Menjëherë pasi plani u shpall zyrtarisht, Buckingham Palace refuzoi të komentonte. Megjithatë, një burim me njohuri për atë që po ndodh tha se ata “nuk janë të lumtur”, ndërsa njerëzit e përfshirë në çështjet mbretërore flasin për mungesë etike.

Çfarë thotë plani

Bazuar në rrjedhjen e informacionit, personi i parë jashtë Buckingham që do të informohet për lajmin e hidhur do të jetë Kryeministri, i cili do të thirret nga sekretari personal i Mbretëreshës. Në të njëjtën kohë, anëtarët e kabinetit, anëtarët e këshillave të fshehtë dhe zyrtarët, si Forcat e Armatosura, do të informohen me mesazh, të cilët do të planifikojnë ceremonitë e nderit në të gjithë vendin disa orë më vonë. Të gjithë do të marrin të njëjtin mesazh: “Sapo jemi informuar për vdekjen e HRH Mbretëreshës. Diskrecioni është thelbësor”.

Më pas, shtëpia mbretërore do të lëshojë një njoftim zyrtar për të informuar botën përmes televizionit dhe shtypit, së bashku me garancinë se funerali i Mbretëreshës do të bëhet dhjetë ditë më vonë në Westminster Abbey, përpara se të varrosej në kriptin e familjes pranë Princit Philip.

Para funeralit, trupi i saj do të ekspozohet për tre ditë në pelegrinazh publik në Pallatin e Westminsterit, i cili do të jetë i hapur 23 orë në ditë për ata që dëshirojnë të bëjnë nderimet e tyre.

Në të njëjtën kohë, qeveria do të sigurojë që të gjithë flamujt të fluturojnë në gjysmështizë brenda dhjetë minutave, për të shmangur një valë zemërimi publik. Departamenti i Transportit është njoftuar tashmë se Londra do të jetë e mbushur, për herë të parë në historinë e saj, me trena dhe autobusë plot me njerëz që do të udhëtojnë drejt kryeqytetit për të vajtuar Mbretëreshën, ndërsa hotelet dhe të gjitha akomodimet do të jenë plot.

Çfarë do të ndodhë kur të vdesë mbretëresha Elizabeth II?

“Operacioni London Bridge” përmban gjithashtu plane për mediat sociale dhe është përditësuar për të mbajtur ritmin me internetin.

Mavro do të hyjë në faqen e internetit të Familjes Mbretërore, me një deklaratë të shkurtër që konfirmon vdekjen e saj. Të gjitha faqet e internetit të gov.uk do të kenë një flamur të zi. Çdo postim në Twitter nga llogaritë qeveritare dhe ministrore do të duhet të miratohet nga një zyrtar i komunikimit, ndërsa nuk lejohen deklarata publike derisa kryeministri të flasë, ndoshta nga Downing Street.

Në detaje

Kryeministri informohet me telefon dhe mesazh se Mbretëresha ka vdekur. Nuk është e qartë nëse kodi “Ura e Londrës ka rënë” do të përdoret nga Buckingham, por fraza ka qenë në planet që në vitet 1960.

Fillon menjëherë një stuhi thirrjesh, për të informuar politikanët dhe nëpunësit civilë bazuar në hierarkinë, duke filluar me anëtarët e kabinetit. “Sapo jemi informuar për vdekjen e Madhërisë së Saj Mbretëreshës. Kërkohet diskrecion” do të thuhet dhe telefonata do të shkëputet.

Vetëm kur të ketë njoftim zyrtar, lajmi do të publikohet në shtypin dhe stacionet televizive kryesore, së bashku me mbase duke specifikuar se varrimi do të bëhet dhjetë ditë pas vdekjes së saj. Një email do t’u dërgohet ministrave dhe nëpunësve civilë: “Me keqardhje ju njoftoj për vdekjen e HRH Mbretëreshës.” Fillon menjëherë procesi i valimit të flamujve në gjysmë shtizë.

Parlamenti do të revokojë pushtetin legjislativ të transferuar në Skoci, Uells dhe Irlandën e Veriut.

Faqja zyrtare e familjes mbretërore do të zbehet me një njoftim të shkurtër që konfirmon vdekjen e Mbretëreshës. Uebsajtet qeveritare gjithashtu do të mbyllen me banderola të posaçëm, të para-dizenjuar.

Faqja e internetit e familjes mbretërore do të mbyllet, si dhe llogaritë e saj në Twitter, Facebook dhe Instagram, dhe të gjitha postimet përveç atyre që janë rënë dakord do të pushojnë. Megjithatë, do të ketë heshtje derisa kryeministri të flasë fillimisht publikisht, në një transmetim live, duke i bërë homazhe Mbretëreshës.

Më pas, kryeministri do të vizitojë mbretin e ri, Charles, i cili do t’i drejtohet kombit në orën 18:00. Ku do përkojë me emisionet kryesore të lajmeve të mbrëmjes. Kryeministri dhe ministrat e lartë të kabinetit do të shkojnë më pas në një shërbim përkujtimor në St. Pali. Edhe pse e planifikuar paraprakisht, sipas dokumenteve të cituara nga Politico, ceremonia duhet të ndihet “spontane”.

Një ditë pas Ditës D, në orën 10:00

Këshilli i Aderimit do të mblidhet në Pallatin e St James, afër Buckingham dhe do të shpallë Charles si monarkun e ri. Të gjithë meshkujt duhet të veshin një kostum mëngjesi me kravata të zeza ose të errëta dhe nuk mund të vishen medalje apo çmime.

Një zyrtar do të regjistrojë njoftimin se Britania ka një monark të ri – i njëjti mesazh do të lexohet njëkohësisht në Bursën e Londrës, pranë Bankës së Anglisë.

Në mesditë deputetët do të bëjnë homazhe në Dhomën e Komunave të drejtuar nga kryeministri. Në orën 3.30, kryeministri dhe anëtarët e kabinetit do të shkojnë në Pallatin Buckingham dhe do të kenë një audiencë me Mbretin e ri Charles, por nuk lejohen bashkëshortë.

Dy ditë pas Ditës D, trupi i mbretëreshës do të kthehet në Buckingham, kudo që të jetë, dhe arkivoli do të vendoset në dhomën e Fronit, ku ndër të tjera do të qëndrojnë katër roje, kapele të përkulura dhe pushkë të drejtuara drejt dyshemesë. Varësisht se ku do të jetë, ka plane të ndryshme se si do të transportohet trupi i saj. Njëkohësisht pritet një debat i ri si në Kuvend ashtu edhe në të gjitha parlamentet e përfshira.

Tre ditë pas D-Day

Mbreti i ri Charles fillon një turne në Angli. Turneu nis me një vizitë në Westminster në Parlament, ku ai do të marrë ngushëllimet nga deputetët.

Ndalesa e radhës është Edinburgu, ku do të vizitojë Parlamentin Skocez, ndërsa do të ketë një ceremoni kishtare në St. Giles.

Katër ditë pas D-Day, Mbreti Charles do të hipë në një fluturim për në Irlandën e Veriut, ku do të marrë përsëri ngushëllime nga parlamentet e përfshira dhe do të marrë pjesë në një shërbim përkujtimor në Belfast në Katedralen e Shën Gjonit.

Në Londër, do të ketë një provë të procesit me transferimin e arkivolit të Mbretëreshës nga Pallati Buckingham në Westminster, i njohur si ‘Operacioni Lion’.

Pesë ditë pas Ditës D,

Mbretëresha do të zhvendoset nga Pallati Buckingham në Westminster. Procesi do të jetë parada e parë e madhe ushtarake. Kur Mbretëresha të arrijë në Westminster, do të ketë një shërbim përkujtimor.

Dita e gjashtë deri në të nëntën pas Ditës D Një pelegrinazh popullor tre-ditorfillon menjëherë. Plani përfshin detaje të hollësishme se si do të vendoset arkivoli. Fillimisht ajo do të gjendet aty nga VIP-at që do t’u jepet kohë për ta nderuar.

Pas kësaj publiku do të mund të hyjë në zonën e cila do të mbyllet vetëm për një orë çdo 24 orë. Ndërkohë Princi Charles do të fluturojë për në Uells për pjesën e fundit të turneut të tij. Ai do të vizitojë Parlamentin e Uellsit, ndërsa do të marrë pjesë në një shërbim përkujtimor në Cardiff në Katedralen Llandaff.

Planifikimi është i vendosur si për atë që do të ndodhë në rezidencat mbretërore, ashtu edhe për mënyrën se si të sigurohet që krerët e shteteve, VIP-at dhe personalitetet të vizitojnë MB-në në ditën e funeralit. Në të njëjtën kohë, Ministria e Transporteve po harton plane për lehtësimin e britanikëve dhe të huajve që pritet të jenë në atë kohë në Londër.

Dita e zisë kombëtare dita e varrimit

Dhjetë ditë pas vdekjes, do të mbahet funerali i Mbretëreshës, i cili quhet “Ditë Zie Kombëtare”, megjithëse nuk do të jetë festë publike. Nëse funerali bëhet në një ditë jave, i takon punëdhënësve nëse do t’i lejojnë punonjësit të jenë jashtë punës.

Mbretëresha do të dërgohet në Westminster Abbey , ndërsa dy minuta heshtje do të mbahet në të gjithë vendin në mesditë. Një ceremoni do të pasojë në kapelën e Shën Gjergjit në Kështjellën Windsor dhe ajo do të varroset në kriptin mbretëror në kapelën e Shën Gjergjit, së bashku me Princin Philip.

Mbetet e panjohur se kur do të bëhet kurorëzimi i Princit Charles, si dhe emri që ai do të dëshirojë të marrë pasi të marrë detyrën e tij të re.