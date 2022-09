Vdes Mbretëresha Elisabeth në moshën 96-vjeçare!

Ka ndërruar jetë Mbretëresha Elizabeth II. Lajmi është konfirmuar nga mediat e huaja. Pallati mbretëror njoftoi përmes një deklarate zyrtare se monarkia ndodhej në gjendje të rëndë shëndetësore. Sipas mediave vendase, ajo ndodhej në rezidencën e saj mbretërore në Balmoral, Skoci.









Vdekja e mbretëreshës Elizabeth, trondit Britaninë dhe shkaktoi dridhje emocionesh në të gjithë botën, për humbjen e kreut më jetëgjatë të shtetit. Por vetë Pallati dukej i përgatitur prej kohësh për ditën e vështirë përpara monarkisë më të fuqishme dhe të shumëpërfolur në kohët moderne.

Tashmë, për rreth një vit, Elizabeth 96-vjeçare, e vetëdijshme për fundin e saj të afërt dhe qëndrueshmërinë e saj të kufizuar, kishte kufizuar aktivitetet që parashikonte roli i saj dhe detyrat e saj u kryen efektivisht nga shtatë anëtarë të familjes mbretërore.

Rekomandimet e mjekëve për barrën e shëndetit të saj dhe nevojën për pushim nuk lanë shumë hapësirë. Por ajo nuk donte dhe nuk mendonte se kishte kuptim të jepte dorëheqjen dhe të tërhiqej në këtë mënyrë. Ajo donte të qëndronte në krye deri në fund dhe të largohej pikërisht ashtu siç e njohën brezat dhe brezat: në fronin e saj, me të cilin u identifikua dhe mbi të cilin vuri vulën e saj në gjysmën e dytë vendimtare të shekullit të 20-të dhe fillimin e mijëvjeçarit të ri!

Ky vit ishte shumë i rëndësishëm për Elizabeth, pasi ajo festoi jubileun e saj të platinit, pasi kishte mbushur 70 vjet në fron, që nga viti 1952 kur ajo pasoi të atin, Mbretin George V. Kështu ajo theu çdo rekord Guinness, pasi u bë monarkja më e vjetër, më e pasur, më e udhëtuar dhe më e njohur në botë.

Dalja e konsiderueshme në pension e Elizabeth filloi vjeshtën e kaluar, në mes të një pandemie dhe me demonstrimin e saj, deri atëherë, një përkushtim të lakmueshëm ndaj detyrave të Mbretëreshës, duke kryer një program ditor jashtëzakonisht të ngarkuar. Por tashmë ishte e qartë se ajo nuk mund të vazhdonte me të njëjtin ritëm. Sa më shumë kjo e mërziti atë. Të gjithë e kuptuan se gruaja e paepur dhe “bionike” që e gjithë bota kishte njohur, kishte filluar të luftonte nga sforcimet e angazhimeve të vazhdueshme publike të mundimshme që presupozojnë praninë e saj gjak blu. Çfarëdo që ajo kishte qenë për dekada besnike ndaj detyrës, elastike dhe e paarritshme si një shkëmb në brigjet e Doverit, pesha e kohës po ia merrte vetes.

Në vitin 2019 dhe kur ishte 93 vjeçe, ajo personalisht mori pjesë në 295 ngjarje publike! Duke përjashtuar pushimet dhe pushimet verore, ajo mesatarisht ishte pesë deri në gjashtë herë në javë!

Që nga fillimi i vitit 2020, me përhapjen e virusit korona, ajo kishte filluar të izolohej në Kështjellën Windsor, në perëndim të Londrës, me një minimum staf shërbimi, duke u kujdesur që komunikimet e saj të kryheshin vetëm nëpërmjet video-telefonatave. Gjatë gjithë periudhës së karantinës, kjo rezidencë e veçantë mbretërore u referua nga tabloidët vendas si “flluska e blinduar” e Madhërisë së Saj. Aty, në prill 2021, ndërroi jetë bashkëshorti i saj i dashur prej 73 vitesh, Duka 99-vjeçar i Edinburgut Philip. Aty ajo mbeti vetë gjatë zisë së saj dhe prej andej, ashtu siç u desh, iu rikthye detyrimeve zyrtare, por të pashkruara kushtetuese.

Si kreu i shtetit, ajo priti ambasadorë të ndryshëm të cilët paraqitën letrat kredenciale dhe kryesuan ceremoninë e hapjes së Parlamentit, ku mbajti fjalimin e Mbretëreshës nga froni i saj ikonë në Dhomën e Lordëve. Këtë herë, duke mbajtur rëndë në kokë kurorën e çmuar të kurorës, që peshon 1 kilogramë e ca, por një kapele të lehtë në hijen e livandës. Dhe me sa duket ajo nuk u transportua nga Kështjella Windsor në Pallatin e Westminsterit me një karrocë të përpunuar të artë të tërhequr nga kuaj të bardhë, por me një Range Rover të zakonshëm. E njëjta karrocë, në fund të fundit, ka qenë në përdorim që nga viti 2002, kur u festua jubileu i artë i mbretërimit të saj 50-vjeçar – dhe në vitin 2012 ajo festoi jubileun e saj të diamantit.

Në 70 vitet që ajo qëndroi në fron, ajo mandatoi katër kryeministra vendas, mori pjesë në tetëmbëdhjetë gara zgjedhore kombëtare dhe përjetoi ndryshime të njëpasnjëshme të qeverisë. Ajo u takua me liderë të panumërt të huaj – shumica e të cilëve kanë kaluar në mbretërinë e harresës. Dhe, sigurisht, që nga shtatori 2015, ajo e kishte tejkaluar mbretërimin 63-vjeçar të stër-stërgjyshes së saj Mbretëreshës Victoria. Në praktikë, ndoshta askush nuk do t’i tejkalojë shfaqjet e paharrueshme historikisht dhe unike të mbretëreshës 96-vjeçare.

Verën e kaluar ishte e vështirë dhe shumë ndryshe për Elizabeth. Diçka si fillimi i fundit. Ajo u nis për pushimet e saj të zakonshme verore, të parat pa Philip-in, në Kalanë Balmoral në Aberdeenshire, Skocia verilindore – ku dha frymën e saj të fundit, në një kthesë të çuditshme të fatit.

Në këtë ‘vilë’ madhështore të saj, në truallin idilik të 50 mijë hektarëve, privatësia e saj ishte e pacenueshme. Ajo nuk u pa më pas duke hipur, si zakonisht, e hipur në shalë e një kalë i vogël të moshuar, as duke ecur me qentë e saj të dashur. Vëzhguesit e pallatit thjesht arritën në përfundimin se ai po vëzhgonte me modesti dhe dembelizëm. Ajo mori pushimin e shenjtë të zakonshëm të një gjumi një orë në mesditë, shijoi çajin e saj bimor të pasdites Darjeeling dhe shfletoi programet e garave Ascot, Cheltenham, Yorkshire, etj. Ajo darkoi në mënyrë modeste dhe piu një aperitiv të holluar me ujë, pasi mjekët e saj ia ndaluan, për hir të shëndetit të saj, martinën e preferuar të mbrëmjes të thatë që nëna e saj, Mbretëresha Elizabeth Bowes-Lyon, e pinte në pleqëri para se të vdiste në vitin 2002 në moshën 101 vjeçare.

Për një humbje të tillë të pafalshme të shijes në një koktej me xhin, vermut, një lëvozhgë limoni dhe dy kuba akulli, James Bond do të preferonte, me lejen e saj, të vriste veten sesa të ndahej prej tij. Elizabeta II sapo vulosi me vendosmëri ‘shakerin’. Vetëkontrolli i saj i kultivuar, i cili e pajis atë me një armaturë psikologjike, parandalon presionet emocionale dhe varësitë. Siç e kishte vërejtur vetë ajo në një kohë të padyshimtë, “telashi me pikëllimin është se ajo ushqehet me vetveten”. Dhe kështu ajo vazhdoi, pa asnjë përzierje alkooli, e ‘pa vdekur’, përditshmërinë e saj boshe. Çdo të diel ai vizitonte kishën e vogël gotike të Crathie Kirk me dritaret e saj me njolla dhe çatinë prej druri në famullinë me të njëjtin emër ngjitur me kështjellën, për të ndjekur shërbimin hyjnor.

Ndryshe, duke banuar në një peizazh qetësie dhe bukurie që të lë pa frymë, ajo shkroi si zakonisht para se të shkarraviste disa rreshta në ditarin e saj, duke bërë lutjen e saj dhe të binte në gjumë. Në mëngjes ajo u zgjua nga zhurma tipike e gajdeve që dilnin nga qesja e saj jashtë dritares së dhomës mbretërore. Asnjë humbje tjetër e panevojshme e energjisë, përveç një pikniku aty pranë me stërnipërit e saj të vegjël, fëmijët e mbesës së saj më të madhe, kalorësit olimpik Zara Tyndall, vajza e Princeshës Anne – e dyta nga katër fëmijët e Elizabeth II. Ajo u vizitua gjithashtu, si zakonisht, nga djali i saj 73-vjeçar, Princi i Uellsit Charles dhe gruaja e tij Camilla, Dukesha e Cornwall-it, të cilët u akomoduan në një nga 52 dhomat e gjumit të kështjellës. Çifti më i mërzitshëm i lartësisë mbretërore në planet, me aq energji sa ora e zbërthyer e një shërbëtori në pension, ai me sa duket u mirëprit nga zonja e lodhur. Sidoqoftë, me një festë kaq të qetë, Mbretëresha u kthye një vit më parë, në shtator 2021, dukshëm më e rraskapitur se kur u largua. Rastësisht, filmi i fundit i James Bond-it ‘No Time To Die’ u shfaq premierë në Londër gjatë atyre ditëve.

Thashethemet e para

Në mesin e tetorit ajo u shfaq duke ndjekur një shërbim në Westminster Abbey e mbështetur nga një bastun, shfaqja e saj e parë publike që nga viti 2003, kur po shërohej nga një operacion në gjurin e saj të djathtë. Surpriza fillestare u shoqërua me një sërë thashethemesh rreth gjendjes së saj shëndetësore. Pasuan ngjarje të tjera që intensifikuan thashethemet alarmante. Pas anulimit të udhëtimit të saj dy-ditor në Irlandën e Veriut, u njoftua një qëndrim gjatë natës më 20 tetor në Klinikën Private të Mbretit Eduard VII në Marylebone, Londra qendrore. Në të njëjtën kohë, zyra e Buckingham Palace, më mbretërore se ajo e Mbretëreshës, po lëshonte njoftime të fshehta për shtyp me pikatore.

Rasti kishte erë mbulimi. E ndërsa njoftimet zyrtare morën formën e paimagjinueshme të paqartësisë për institucionin, shqetësimi gradualisht u shndërrua në një vrull të dyshimtë. Në tonin tjetër, Mbretëresha nuk u paraqit në Asamblenë e Përgjithshme pesëvjeçare të Kishës së Anglisë. Për herë të parë një monark – i cili mban titullin e sundimtarit suprem të Kishës së Anglisë – mungoi në këtë mbledhje të rëndësishme të peshkopëve të saj. Një fakt që përkeqësoi skenarët e infektimit të saj nga koronavirusi. Ajo u zëvendësua në këtë ngjarje nga djali i saj më i vogël, Princi Eduard, i cili mbajti një fjalim në emër të saj. Ajo ka dërguar një video-mesazh emocionues në të cilin kujton bashkëshortin e saj të ndjerë. Gjëja e mrekullueshme ishte se në të ai deklaroi se “askush nga ne nuk mund ta ngadalësojë kalimin e kohës”.

Reflektim i trishtuar

Mbretëresha më pas anuloi pjesëmarrjen e saj në Samitin e 26-të të Kombeve të Bashkuara për Klimën në Glasgow. Në qytetin më të madh të Skocisë, 120 liderët botërorë u mirëpritën në emër të saj nga Princi Charles. Përsëri Elizabeta II iu drejtua vetes me një mesazh në distancë. Në të cilën, ndër të tjera, përsëriti: “Askush nga ne nuk jeton përgjithmonë”. Në mënyrë të pashmangshme lindi një furi melankolike me interpretime të ndryshme se çfarë donte të thoshte, çfarë aludonte, ku shikonte, kujt i drejtohej etj. Mbretëresha rrallë herë përdorte orakuj të errët në fjalimin e saj.

Por ekspertët entuziastë mbretërorë, të cilët lartësuan jetëgjatësinë e saj, plakjen e këndshme dhe parashikuan me besim se gjenet e saj të qëndrueshme do t’i mbijetonin nënës së saj, u pritën me skepticizëm. Pikat e mendimit të tyre të trishtuar pothuajse u shndërruan në një përmbytje pasi Mbretëresha anuloi pjesëmarrjen e saj në orën pesë në përkujtimoren në të cilën ajo u bën homazhe ushtarëve të rënë britanikë dhe të Commonwealth në Cenotaph Whitehall në Londër. Charles u rekrutua përsëri për ta përfaqësuar atë dhe për të vendosur një kurorë në emër të saj. Një fakt që vëzhguesit e zhgënjyer të pallatit shpjeguan se Mbretëresha nuk do të marrë më pjesë në fejesa në shkallë të gjerë.

Biseda për pasardhësin

Biseda për pasardhësin e Elizabeth-it kishte qenë e ndezur për muaj të tërë, veçanërisht pas këtyre incidenteve. Në radhën e pasardhësve, Charles është i pari, i ndjekur nga djali i tij i parëlindur, Princi William, Duka i Kembrixhit, dhe më pas i treti është i parëlinduri i tij, Princi George 8-vjeçar, ose thjesht George. Tashmë disa nga detyrat e saj u janë caktuar anëtarëve të tjerë të familjes mbretërore, të cilët i përmbushin ato sipas rendit të farefisnisë së tyre në shkallën e fronit. Charles dhe Camilla, William dhe Kate, vajza e saj Anne, djali i saj Edward dhe gruaja e tij Sophie tashmë ishin mobilizuar duke marrë pjesë në “operacionin” e kryerjes së detyrave mbretërore, për ta çliruar atë nga periudha e mëparshme e detyrimeve të mundimshme, shfarosëse. .

Shtypi britanik, në atë kohë duke u gëzuar për kohezionin e tyre të të njëjtit mendim, i vlerësoi ata si “Magnificent 7”.

Për vetë mbretëreshën, e cila kishte përjetuar me qetësi veprimet e nipit të saj Harry dhe skandalet seksuale të djalit të saj Andrew, të afërmit e saj të afërt mund të mos e kishin kaluar lartësinë e “7 xhuxhëve”. Nuk i trajtonte me koketë e flokëve të bardha. Por me pjekurinë e të moshuarit që dashuron deri në frymën e fundit. Dhe e distancuar nga të mirat e parëndësishme, ajo kuptoi se koha deri në fund po shkonte më shpejt. Në fund të fundit, nga lartësia gati një shekullore e jetës dhe nga podiumi i pranisë së pandërprerë në jetën publike, ajo kishte ndërtuar një figurë të rafinuar aq edhe madhështore. Palëvizshmëria e shurdhër e muajve të fundit nuk i shkonte asaj. Ajo i dinte fjalët e Victor Hugo, të cilat përmbledhin se të mos bësh asgjë është lumturia e fëmijëve, por edhe pakënaqësia e super-të rriturve. Ajo e mbajti atë stoikisht. Mbushja e lavdëruar e 70 viteve që nga kthimi i saj në fronin britanik ishte një motiv kyç, por në fund të fundit i pamjaftueshëm përballë fatit.

Elizabeth ka gëzuar gjithmonë dashuri dhe pranim të madh nga subjektet e saj. I kishte fituar si me stilin ashtu edhe me sjelljen e saj.

Dhe kostumet nga garderoba e saj tradicionale, e bënë atë një figurë të njohur për botën. Ajo përdori pallto midi dhe mando të lehta të stilit të viteve ’60 në nuanca të theksuara njëngjyrëshe dhe fluo nga e gjithë paleta e ylberit, mbi lulet, një preferencë e sigurt, fustanellë me gjatësi deri pak poshtë gjurit. Ajo i kombinoi me kapele të ngjashme, ndonjëherë të zbukuruara me lule, karfica dekorative me xhaketë dhe gjerdan me perla. Ajo mbante rrallë doreza dhe shalle me stampa, por gjithmonë mbante çanta lëkure të punuara në mënyrë të shkëlqyer nga shtëpia londineze Launer, të cilat nuk i rinovonte, por i riparonte.

Ajo gjithmonë qëndronte ose ecte me të njëjtat, ose më mirë, të njëjtat këpucë, të cilat përbënin fetishin e saj të veshjeve. Lëkurë e rehatshme, e zezë, e butë, me takë të ulët, me saktësi 5.7 cm e lartë dhe një kops ari, që ngjante shumë me ato të Gucci-t. Por në realitet, ato u bënë në dyqanin prej kohësh në Londër të këpucarëve të famshëm Anello & Davide në Covent Garden.

Në këtë stil, prania e saj gjithnjë e dallueshme, me modelin e flokëve të veshur në mënyrë perfekte dhe grimin rezervë, pësoi miratimin e 72% të subjekteve të saj – një vlerësim i pakrahasueshëm me asnjë republikë tjetër të sunduar nga perëndimi. Njerëzit e saj e donin, e respektonin dhe e vlerësonin, sepse madhëria e saj ndante si ankthet dhe hobi, ashtu edhe për mirësjelljen që ajo shfaqte ndaj devijimeve, tepricave dhe tekave të familjarëve të saj, si dhe sepse ai kishte shumë humor, i cili vetëm britanikët qeshin me. Në fund të fundit, dihet mirë se në këtë mënyrë, pra me një ose dy shaka, ai zbuti disa situata të sikletshme, në kundërshtim me traditat formale të Pallatit.

Njerëzit e thjeshtë u ndjenë pranë saj edhe kur e panë të ngiste një karroce me ngjyrë të gjelbër Jaguar X Type, të lidhur në timon, të veshur me shall dhe syze dielli, pas operacionit të kataraktit. Në fakt, ai u emocionua kur “Lillibet”, siç e thërrisnin me mall në familje, pavarësisht neutralitetit të saj të vendosur, me arsye supozohet se ishte një tifoze e West Hamit, por që nuk ishte e afërt as me Arsenalin. Ajo ishte gjithashtu e admiruar për dashurinë e saj për kafshët, veçanërisht për kuajt, duke përfshirë sigurisht 100 kuajt e pastër të garës në stallat mbretërore, dhe për trajtimin me butësi të qenve të saj, si p.sh. Mbi të gjitha, megjithatë, britanikët e adhuronin atë sepse ajo ishte mbretëresha e vetme në botë e trajnuar aq mirë në Inxhinieri Mekanike. meqenëse ai mund të ndërronte lehtësisht dhe pa asnjë ndihmë një kandele në një Rolls Royce në parkingun e pallatit. Si dhe mund të vidhos një llambë në llambadarin e pallatit, i cili konsumon aq vat sa për të ndezur një lagje të varfër të botës së tretë.