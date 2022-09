Vdiq mbretëresha Elizabeth/ Charles merr fronin në moshën 74 vjeçare – Historia e jetës së mbretit të ri

“Mbretëresha ka vdeku , rroftë mbreti”. Pas… pritjes për dhjetëra vite, deri pak orë më parë, Princi Charles është tashmë mbreti i ri i Britanisë, në moshën 74-vjeçare. Ai ka lindur më 14 nëntor 1948.









Me vdekjen e nënës së tij, Princi Charles merr si mbret i Mbretërisë së Bashkuar dhe 14 vendeve të tjera, duke i dhënë fund një pritjeje prej më shumë se 70 vjetësh, më e gjata e çdo pasardhësi në historinë britanike.

Ky rol mund të jetë i vështirë për të. Nëna e tij ishte jashtëzakonisht popullore dhe e respektuar, por ajo la pas një familje mbretërore me një reputacion të dëmtuar dhe marrëdhënie të tensionuara – duke përfshirë akuzat për racizëm nga zyrtarët e Buckingham.

Charles do të përballet me këto sfida në moshën 74-vjeçare, monarku më i vjetër që ka marrë fronin në një mijë vjet. Në krah të tij, gruaja e tij e dytë, Camilla, e cila ende ndan opinionin publik.

Për kritikët e tij, mbreti i ri është i dobët dhe i papërshtatshëm për këtë rol. Ai është tallur që… flet me bimët dhe është i apasionuar pas arkitekturës dhe mjedisit, ndërsa ende flet për martesën e parë të dështuar me princeshën e ndjerë Diana.

Përkrahësit e tij, nga ana tjetër, thonë se puna e mirë që ai ka bërë po shtrembërohet, se ai thjesht është keqkuptuar dhe se për çështje të tilla si ndryshimet klimatike ai ishte përpara kohës së tij. Ata argumentojnë se ai është një njeri i zhytur në mendime, i shqetësuar për britanikët e të gjitha klasave dhe shtresave të jetës. Organizata bamirëse Prince’s Trust ka ndihmuar mbi një milion të rinj të papunë që kur u themelua pothuajse 50 vjet më parë.

“Problemi është se ai është në një situatë ku është e pamundur të fitosh. Nëse nuk bëni asgjë, ata do të ankohen për këtë. Kur përpiqesh dhe nuk arrin të ndihmosh, ata gjithashtu ankohen”, tha ai në një dokumentar televiziv.

Gjatë gjithë jetës së tij, shkruan APE-MPE, Charles u kap mes modernizimit të monarkisë, përpjekjes për të gjetur vendin e saj në një shoqëri që ndryshon me shpejtësi dhe më e barabartë, duke ruajtur traditat që i japin institucionit hijeshinë.

Kjo situatë e tensionuar dallohet në jetën e vetë fëmijëve. Më i madhi, 40-vjeçari Uilliam, tashmë trashëgimtari i dukshëm, kryen detyra tradicionale, me punë bamirësie dhe nderime në ushtri. Më i riu, Harry, 37 vjeç, jeton në Los Anxhelos me ish-aktoren amerikane gruan e tij dhe karriera e tij është e përqendruar në Hollywood dhe jo në Pallatin Buckingham.

Dy vëllezërit që dikur ishin shumë të afërt, tani mezi flasin me njëri-tjetrin.

Që nga lindja, Charles u rrit që një ditë të bëhej mbret. Charles Philip Arthur George lindi në Buckingham Palace më 14 nëntor 1948, në vitin e 12-të të mbretërimit të gjyshit të tij, mbretit George VI. Ai ishte vetëm 3 vjeç kur u bë trashëgimtar i fronit kur nëna e tij u bë mbretëreshë në vitin 1952. Edukimi i tij ishte gjithmonë i ndryshëm në krahasim me monarkët e mëparshëm.

Ndryshe nga paraardhësit e tij, të cilët u arsimuan nga mësues privatë, Charles shkoi në shkollën Hill House dhe më pas në shkollën Chim në Berkshire, ku kishte ndjekur babai i tij, Princi Philip. Më pas ai u dërgua në Gordonstoun, një shkollë me konvikt “e ashpër” në Skoci, ku kishte ndjekur edhe babai i tij. Ai e përshkroi atë periudhë si ferr: ai ishte vetëm dhe e ngacmonin. “Një dënim me burg. Coldidge (a.k.a. kampi i të burgosurve të Luftës së Dytë Botërore) në fustanellë”.

Duke thyer traditën, ai shkoi në Trinity College, Kembrixh për të studiuar arkeologji dhe antropologji, por ndryshoi fusha dhe preferoi historinë. Në atë kohë atij iu dha zyrtarisht titulli Princi i Uellsit, i cili tradicionalisht mbahet nga trashëgimtari i fronit. Një vit më pas, ai u bë trashëgimtari i parë britanik që mori një diplomë universitare.

Ashtu si shumë anëtarë të tjerë të familjes mbretërore para tij, ai u bashkua me forcat e armatosura, fillimisht në Forcën Ajrore Mbretërore dhe më pas në Marinën. Shërbimi i tij aktiv përfundoi në vitin 1976.

Si një princ i ri, ai e donte ski, sërf dhe zhytje. Ai ishte një lojtar i mprehtë polo dhe një kalorës i mirë. Në vitin 1979 xhaxhai i tij, Lordi Mountbaden, të cilin ai e përshkroi si “gjyshin që nuk e kam pasur kurrë”, u vra nga Ushtria Demokratike Irlandeze, një vdekje që i kushtoi shtrenjtë. “Më dukej se themelet e asaj që donim në jetë ishin shkatërruar në mënyrë të pakthyeshme”, do të thoshte ai më vonë.

Kur u largua nga Marina në vitin 1976, ai kërkoi rolin e tij në jetën publike dhe zbuloi se nuk kishte një punë të qartë për princin e kurorës – ai duhej ta shpikte vetë. “Kjo është ajo që e bëri atë kaq interesante, sfiduese dhe të komplikuar”, tha ai në një dokumentar për ditëlindjen e tij të 70-të.

Kapitulli i Dianës

Për shumë në Britani dhe më gjerë, Charles do të lidhet përgjithmonë me martesën e tij të dështuar me Lady Diana Spencer dhe marrëdhënien e tij me Camilla Parker Bowles, dashuria e jetës së tij.

Kur u martua me Dianën në vitin 1981, para një publiku televiziv prej 750 milionë njerëzish, nusja dukej se ishte zgjedhja perfekte.

Gjithçka po shkonte mirë në fillim. Fëmijët e tyre, William dhe Harry, kanë lindur përkatësisht në 1982 dhe 1984. Por në prapaskenë, martesa ishte në telashe dhe Diana fajësoi Camilla-n për ndarjen e saj në 1992. “Ishin tre në këtë martesë”, tha ajo një herë.

Charles pohoi se ai qëndroi besnik “derisa ajo (martesa) u prish në mënyrë të pakthyeshme”. Divorci u dha në vitin 1996.

Kur Diana u vra në një aksident automobilistik në Paris vitin e ardhshëm, raportet e shtypit kundër tij dhe Camilla-s ishin të tmerrshme. Popullariteti i tij ra me shpejtësi.

Në dekadat në vijim, pozicioni i tij u përmirësua, megjithëse ai mbeti më pak i popullarizuar se nëna e tij. Në vitin 2005, ai më në fund u martua me Camilla, e cila fitoi pranimin e britanikëve. Për shumë, megjithatë, hija e Dianës mbetet dhe jeta e saj vazhdon të magjeps publikun.

Larg detyrave mbretërore, Charles ishte më i lumtur në kopshtin e tij në Highgrove në perëndim të Anglisë ose, si nëna e tij, kur shëtiti ose peshkonte në pronat mbretërore në Skoci. Ai gjithashtu pëlqen të vizatojë.

Ai ka shkruar një libër për fëmijë, të titulluar Plaku i Lochnagar-it. Ai gjithashtu ka një pasion për artet, veçanërisht veprat e Shekspirit, operën dhe muzikën e Leonard Cohen.

Në momentet e tij private ai është qesharak me një “humor të mrekullueshëm” por edhe kërkues sipas bashkëpunëtorëve të tij. Ai beson se duhet të shfaqet “mbretëror” kur e kërkon situata, por nuk i pëlqen luksi. Disa nga bashkëpunëtorët e tij të ngushtë thonë se ai është i sjellshëm dhe punëtor. Miqtë dhe armiqtë bien dakord për një gjë: se ai është i përkushtuar ndaj detyrës dhe punon deri në mesnatë shumicën e ditëve.

Edhe pse pritja deri në ngjitjen në fron ishte e gjatë, ajo nuk e mendonte shpesh, sipas Camilla. Kur u pyet nëse e kishte diskutuar, gruaja e tij u përgjigj: “Jo shumë, jo. Është diçka që do të ndodhë”.

Të njëjtin mendim ndante vite më parë edhe Karolos: “Për fat të keq, ky është rezultati i vdekjes së nënës së tij, prindit tënd, dhe kjo nuk është aq e këndshme, ndaj është më mirë të mos e mendosh shumë këtë”, tha ai në vitin 2010.

I lindur më 14 nëntor 1948, djali i madh i Mbretëreshës Elizabeth II dhe Princit Philip të Mbretërisë së Bashkuar është tani Mbret. Autori i biografisë së Charles, Robert Johnson, shkroi në mënyrë karakteristike në librin e tij, “Charles At Seventy: Thoughts, Hopes and Dreams”: “Askush nuk e kupton më mirë se vetë Charles se, kur të vijë koha, periudha e mbretërimit të Tij ndoshta do të fitojë” të mos jetë e gjatë”.

Gazeta Shqiptare