Vdiq mbretëresha Elizabeth/ “Lamtumira” e të famshmëve dhe trishtimi i Elton John

“Së bashku me gjithë kombin u pikëllova kur mora vesh lajmin për vdekjen e Madhërisë së Saj Mbretëreshës Elizabeth. Ajo ishte një prani frymëzuese dhe e udhëhoqi vendin nëpër disa nga momentet më të mëdha dhe më të errëta të kombit me hir, mirësjellje dhe ngrohtësi të dashur. Mbretëresha Elizabeth ka qenë një pjesë e madhe e jetës sime që nga fëmijëria ime e deri më sot dhe do të më mungojë shumë”, ka shkruar Elton John.

Nga ana e tij, Mick Jagger postoi një foto të mbretëreshës dhe shkroi: “Për gjithë jetën, Madhëria e saj Mbretëresha Elizabeth II ka qenë gjithmonë atje. Në fëmijërinë time mbaj mend të shikoja momentet kryesore të dasmës së saj në TV. E mbaj mend si një vajzë të bukur, gjyshen shumë të dashur të kombit. Ngushëllimet e mia më të thella familjes mbretërore”.

Në një postim në Instagram, Helen Mirren shkroi: “Ne vajtojmë një grua që, me ose pa kurorë, ishte mishërimi i familjes mbretërore”.

