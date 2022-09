VIDEO/ Britanikët vajtojnë vdekjen e Mbretëreshës Elisabeth, mijëra njerëz jashtë Pallatit Buckingham

Britanikët janë në zi për vdekjen e mbretëreshës Elizabeth e cila vdiq në moshën 96-vjeçare.









Turma njerëzish janë mbledhur – herët – jashtë Pallatit Buckingham ku flamuri është valëvitur në gjysmështizë. Londinezët me sy të përlotur dynden nëpër pallate për të vendosur një lule në kujtim të mbretëreshës së tyre më jetëgjatë.

Pavarësisht shiut me ndërprerje, të mbledhurit jashtë pallatit jo vetëm që nuk u larguan, por u shtuan, në një tubim që me siguri do të zgjatet në natë në kujtimin e mbretëreshës që shënoi historinë moderne të Britanisë së Madhe.

Madje, disa shkuan në Pallat që në momentin që morën vesh se shëndeti i saj ishte përkeqësuar dhe ishin aty kur u njoftua për vdekjen e saj. Ishte momenti kur BBC po luante himnin kombëtar të vendit dhe të gjithë nuk mund ta besonin që Elizabeta përfundoi kaq shpejt, pasi vetëm pak orë më parë njoftimi nga Pallati nuk la të kuptohej se gjendja e saj shëndetësore ishte jashtëzakonisht kritike.

Megjithatë, fakti që menjëherë pas njoftimit se Elizabeta ishte vënë nën vëzhgim mjekësor, të gjithë anëtarët e familjes mbretërore nxituan në kështjellën në Skoci, tregoi se gjërat ishin shumë më serioze sesa thuhej në njoftimin zyrtar.

Një ylber “mbuloi” Londrën

Turma e mbledhur si dhe britanikët nga marrësit e tyre televizivë, panë një ylber të shfaqur në qiellin e kryeqytetit britanik.

“Unë zakonisht nuk jam sentimental për këto gjëra, por duket se Zoti buzëqesh për një jetë shërbimi të përkushtuar”, tha një nga britanikët që ishin në Buckingham Palace.