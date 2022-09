Vizita zyrtare/ Presidenti i Italisë, Sergio Mattarella pritet me ceremoni shtetërore nga homologu Bajram Begaj në Pallatin e Brigadave!

Presidenti i Italisë, Sergio Mattarella i cili ndodhet në një vizitë zyrtare në Tiranë këtë të enjte ka nisur takimin në Pallatin e Brigadave me kreun e shtetit shqiptar Bajram Begaj. Presidenti Mattarella është pritur me ceremoni shtetërore në Pallatin e Brigadave. Takimi ka nisur në orën 10:00.









Sipas njoftimit të Presidencës, në orën 11:10, të dy Presidentët do të japin një deklaratë për mediat nga “Pallati i Brigadave”. Gjatë vizitës zyrtare në Tiranë, Presidenti Mattarella do të zhvillojë takime edhe me zyrtarë të lartë të shtetit shqiptar.

AGJENDA E PLOTË:

09:40 -Nisja e delegacionit nga Hotel Rogner drejt Pallatit te Brigadave 09:50 -Nisja e Presidentit Sh.T.Z. Sergio Mattarella drejt Pallatit te Brigadave 10:00 –Ceremonia zyrtare e mirëseardhjes Nënshkrimi në Librin e Miqve 10:15-Takim kokë më kokë mes Presidentëve 11:10-11:30- Deklaratë për shtyp 11:30- Nisja e delegacionit për në Varrezat e Dëshomorëve 11.40-Ceremonia e vendosjes së kurorës në Monumentin “Nënë Shqipëri” 11.50- Nisja e delegacionit për në Kryeministri 12:00-12:55- Edi Rama, Kryeministër 12:55 –Nisja e delegacionit për tek Pallati i Brigadave 13:00-14:00- Drekë zyrtare për nder të Presidentit të Italisë, Sh.T.Z. Sergio Mattarella, dhënë nga Presidenti i Republikes, Sh.T. Z. Bajram Begaj 14:05- Mbërritja e delegacionit në Hotel Rogner 16:00-Nisja pë tek Shkolla Italiane e Tiranës 16.10 –Vizita në shkollë 16.40 –Nisja per tek Kryesa e Kuvendit 16:50 –Takim me SH.S.Zj. Lindita Nikolla, Kryetare e Kuvendit të RSH 17:40- Lëvizja në këmbë për në Hotel Rogner 17.45 –Takim me komunitetin italian në Shqipëri 18 :15 -Nisja e Presidentit dhe e delegacionit shoqërues drejt aeroportit « Nënë Tereza » 18:45- Largimi i delegacionit drejt Shkupit – përcillet nga të njejtët personalitete si në pritje.