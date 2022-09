Bashkimi Europian pezullon totalisht lehtësimin e vizave për shtetasit rusë!

Nga Erisa Zykaj

Këshilli i Bashkimi Europian miratoi sot një vendim që pezullon plotësisht marrëveshjen për lehtësimin e vizave midis BE-së dhe Rusisë. Si rrjedhim qytetarët rusë nuk do të përfitojnë nga lehtësimet e mëparëshme për të qarkulluar në territorin e Bashkimit Europian. Për qytetarët rusë, do të zbatohen rregullat e përgjithshme të kodit të vizave.

Kjo do të rezultojë në një rritje të tarifës së aplikimit për vizë nga 35 në 80 euro, nevojën për të paraqitur dëshmi shtesë për dokumente, rritjen e kohës për shqyrtimin e kërkesës për viza dhe rregulla më kufizuese për lëshimin e vizave me shumë hyrje. Ministri i punëve të brendshme çeke, Vít Rakušan ka shpjeguar pse Bashkimi Europian arriti në këtë vendim:

“Një marrëveshje për lehtësimin e vizave lejon akses të privilegjuar në BE për qytetarët e partnerëve të besuar me të cilët ne ndajmë vlera të përbashkëta. Me luftën e saj të paprovokuar dhe të pajustifikuar të agresionit në Ukrainë, duke përfshirë sulmet e saj pa dallim kundër civilëve, Rusia ka thyer këtë besim dhe ka shkelur vlerat themelore. Vendimi i sotëm është një pasojë e drejtpërdrejtë e veprimeve të Rusisë dhe dëshmi e mëtejshme e angazhimit tonë të palëkundur ndaj Ukrainës dhe popullit të saj.”