Brad Pitt i futet biznesit/ Këmishat me firmën e tij dhe me lesh Kashmiri do të shiten duke filluar nga1640 dollarë

Aktori 58-vjeçar Brad Pitt, kohët e fundit foli për etiketën e tij luksoze të modës, God’s True Cashmere, në numrin e shtatorit të Vogue dhe dha një pasqyrë të vogël për disa nga zgjedhjet e tij të modës së fundit në tapetin e kuq.









Linja e veshjeve të prodhuara nga Italia, me burim etik, e cila “u linçua” në vitin 2019 dhe filloi të shiste artikuj, duke përfshirë këmisha të firmosura me kopsa poshtë një vit më vonë, debutoi në dyqanin Selfridges të Londrës të enjten. Marka është një projekt pasioni për yllin e ndërgjegjshëm për veshjet dhe bashkëthemeluesin e tij, stilistin e bizhuterive Amrit dhe shëruesin holistik Sat Hari.

View this post on Instagram A post shared by God’s True Cashmere (@godstruecashmere)

“Ndihej si një evolucion natyror”, i tha Pitt revistës për zgjerimin. “[Selfridges] kuron vërtet mirë”.

Dyshja u bashkuan kur kuptuan se kishin një dëshirë të përbashkët për të filluar një biznes të bazuar në pëlhurën e butë. Hari tregon historinë e lindjes së markës duke thënë se ajo pa një ëndërr një të martë ku Pitt kishte veshur “të gjitha lesh kashmiri jeshil dhe ai më tha: “Kam nevojë për më shumë gjelbërim dhe butësi në jetën time”.

“Kjo është e çuditshme, sepse të martën, i thashë një stilisti se doja më shumë lesh kashmiri jeshil dhe butësi në jetën time”, shtoi më pas Pitt.

View this post on Instagram A post shared by God’s True Cashmere (@godstruecashmere)

Ai vazhdoi, “Ne filluam të argëtoheshim me të dhe të zgjeronim idenë”.

Linja luksoze, me çmime që fillojnë nga 1,640 dollarë për këmisha me mëngë të gjata me gurë të çmuar, ka të bëjë me detajet, ku secila këmishë përmban 11 këmisha dhe shtatë poshtë në pjesën e përparme të këmishës duke iu referuar shtatë çakrave në trup, tha Hari.

Nga guri i hënës dhe ametisti tek kuarci rozë dhe smeraldi, gurët e çmuar dhe gjysmë të çmuar kanë gjithashtu kuptim, duke përfaqësuar nocionet e pasurisë, dashurisë dhe mençurisë.

“[Lesh kashmiri] ka elegancë, cilësi dhe rehati”, tha Pitt. “Është gjithashtu diçka që mund ta ruash për gjithë jetën – diçka që mund ta dorëzosh dhe të bëhesh trashëgimi”.

Pitt tha se Hari bëri pjesën më të madhe të “ngritjes së rëndë” në koleksionin tërësisht prej lesh kashmiri, i cili përfshin gjithashtu një kapuç unisex (1,905 dollarë) dhe pantallona karroce (1,780 dollarë).

“Ajo punoi shumë për këtë – unë jo”, tha ai me shaka.

Sa i përket zgjedhjeve të tij të fundit sartoriale, Pitt ka veshur pjesën e stilistit ndërsa promovon filmin e tij të fundit, Bullet Train. Në korrik, ai bëri një deklaratë mode duke tundur një fund në shfaqjen e filmit në Berlin.

Dhe në premierën e Seulit, Koreja e Jugut, ylli i Hollywood kishte veshur një kostum rozë të lehtë me pantallona të ngjashme. Teksa foli me publikun në skenë, ai tundi veshjen mbi një bluzë të bardhë dhe kompletoi pamjen e guximshme me një palë atlete të rehatshme rozë.

“Unë them vetëm vish atë që të bën të ndihesh mirë”, tha ai për Vogue në intervistë. “Vish atë që është argëtuese, bëje dhe vazhdo me të!”