Donçiç vs… Donçiç/ Superylli slloven padit nënën e tij!

Ato u ndodhin edhe familjeve më të mira dhe sidomos kur “paratë janë shumë”. Luka Donçiç e ka pasur gjithmonë nënën e tij, Miriam Potterbin, si hije dhe engjëll mbrojtës, por në mes të Eurobasketit ai zgjodhi ta çonte atë në gjyq!

E gjithë kjo ndodh teksa Luca përgatitet për nokautin në Berlin dhe ndërkohë që feston ende 47 pikët ndaj Francës.

Luka Doncic scores 47 points in a 40-minute @EuroBasket game to lead Slovenia past France and clinch first place in Group B … on the second night of a back-to-back and after filing a US Patent and Trademark Office challenge to secure control of a trademark held by his mother. https://t.co/wNR7FfQVne

— Marc Stein (@TheSteinLine) September 7, 2022