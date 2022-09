Kush përfiton çfarë/ Si do të ndahet pasuria e mbretëreshës Elizabeth pas vdekjes së saj?

Mbretëresha Elizabeth ka një vlerë prej 530 milionë dollarësh, ku pjesa më e madhe e pasurisë së tyre vjen nga pronat që ajo zotëron. Përkatësisht, Sandringham Estate (65 milionë dollarë), e cila u ble si një shtëpi fshati nga Mbreti Edward VII. Ajo mbeti në monarkinë britanike për 4 breza.









Është Kalaja Balmoral (140 milionë dollarë), e cila ka qenë shtëpia skoceze e familjes që nga viti 1852, kur Princi Albert e bleu atë për gruan e tij, Mbretëreshën Victoria. Burimet kërkojnë ekzistencën e një rezidence tjetër, Dukatit të Lancasterit, i cili ekziston që nga viti 1399 dhe përdoret për kontribute bamirësie dhe për mbështetjen financiare të familjes, pasi ata marrin me qira disa toka në zonë.

Pasuria e Elizabeth-it tashmë është ndarë mes anëtarëve të familjes dhe në vitin 1992, pas kritikave publike se ku po shkonin paratë e taksapaguesve, ajo pranoi të paguante vetë pagat e zyrtarëve ose anëtarëve të familjes mbretërore. Nëse jeni gjithashtu një anëtar mbretëror, ju punoni me kohë të plotë dhe duhet të udhëtoni për takime me zyrtarët dhe të merrni pjesë në hapjet e ndërtesave dhe ngjarje të tjera.

Me kalimin e viteve, fuqia punëtore është zvogëluar që kur Princi Andrew dha dorëheqjen pas përfshirjes së tij në skandalin Epstein dhe tendencat pedofilike në 2019. Harry dhe Meghan Markle dhanë dorëheqjen në vitin 2020.

A do të përfitojë Charles maksimumin?

Pas vdekjes së saj, ka të ngjarë që shtëpitë private t’i kalojnë djalit të saj, Charles, i cili është në radhën e radhës për fronin. Charles do të përjashtohet nga taksa e trashëgimisë deri në 40%, falë një marrëveshjeje të veçantë midis monarkëve dhe qeverisë britanike.

“Monarku as nuk punon dhe as nuk ka ndërmend të rrisë pasurinë e tij, si çdo qytetar tjetër. Nëse ai do të vazhdonte t’i nënshtrohej taksës së trashëgimisë, ai do të humbiste të gjithë pasurinë e tij”, tha Fisher Jones Greenëood Solicitors. Në çdo rast, Charles është ai që do të trashëgojë gjithçka tjetër.