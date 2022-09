Mbretëresha Elizabeth dhe marrëdhëniet e saj me 9 kryeministra britanikë që bënë histori

Çfarë mendoi vërtet Elizabeta për 15 kryeministrat e saj? Çfarë marrëdhëniesh kishin? Është e qartë se është një dëshmi e taktikave të saj të jashtëzakonshme që pavarësisht se ka pasur takime javore me 15 kryeministra gjatë mbretërimit të saj, nga Sir Winston Churchill, Edward Heath, John Major te Liz Truss, pak dihet se çfarë ndodhi në të vërtetë pas dyerve të mbyllura.









Megjithatë, duke kombinuar thashethemet me gjuhën e trupit, mund të ketë një pamje mjaft të mirë të marrëdhënieve të Mbretëreshës me ata që drejtonin qeveritë e saj. Edhe pse shumica pajtohen se Mbretëresha personalisht duhet të ketë mbështetur konservatorët, ajo nuk ishte aspak partiake – kurrë hapur dhe publikisht. Në fakt, dy nga kryeministrat e saj të preferuar ishin dyshja laburiste e Harold Wilson dhe James Callaghan, me të cilët ajo shkonte shumë mirë.

Sigurisht që ka luajtur rol edhe mosha e mbretëreshës. Ajo ishte mjaft e re për të qenë vajza e shumicës së kryeministrave konservatorë të viteve 1950. Në të vërtetë, ajo ishte mjaft e re për të qenë mbesa e Churchillit. Megjithatë, në vitet 1980, ajo ishte vetë gjyshe. Nuk është çudi që, sipas thashethemeve të Pallatit, ajo besonte se Tony Blair dhe David Cameron nuk ishin ndër më të mirët për të kaluar nëpër zyrën e Kryeministrit. Mbretëresha bëri më të mirën me kryeministrat që ishin të qetë dhe të respektueshëm.

Në përgjithësi, ajo vështirë se mund t’i kishte kryer detyrat e saj kushtetuese me vetëdisiplinë më të madhe. Në të vërtetë, krahasuar me paraardhësen e saj, Viktoria, e cila u përzije dhe nuk i fshehu paragjykimet e saj, Elizabeta II ishte një model i përgjegjësisë politike. Kryeministrat e saj, jo gjithmonë dhe jo aq shumë…

Si u soll mbretëresha Elizabeth me kryeministrat nga Winston Churchill te Boris Johnson – BBC News

WINSTON CHURCHILL (1951-1955)

I lindur gjatë mbretërimit të Viktorias, njeriu që fitoi Luftën e Dytë Botërore ishte gati 80 vjeç kur Elizabeth 25-vjeçare u bë mbretëreshë dhe e trajtoi atë me dashuri gjyshërore. Ai paralajmëroi një “Epokë Elizabetiane” të re kur u bë mbretëreshë, ndërsa ajo i ofroi ta bënte Dukë të Londrës.

Takimet e tyre javore ishin aq të suksesshme sa zgjatën dy orë, me çiftin e pamundur duke qeshur dhe thashetheme për garat me kuaj. Një oborrtar tha se takimet e tyre “ishin plot të qeshura dhe Sir Winston zakonisht dilte nga dhoma duke fshirë sytë me lot”.

E pyetur, dekada më vonë, me cilin nga kryeministrat e saj i kishte pëlqyer më shumë takimi, Mbretëresha thuhet se u përgjigj: “Winston, sigurisht, sepse ai ishte gjithmonë kaq argëtues”. Churchill nuk e fshehu adhurimin e tij për Mbretëreshën. Ai i tha një miku se “të gjithë njerëzit e filmit në botë, nëse do të kishin kërkuar të gjithë globin, nuk do të kishin gjetur askënd më të përshtatshëm për rolin”.

HAROLD MACMILLAN (1957-1963)

Konsiderohet “patriarku” i politikës së një kombi dhe mbrojti konsensusin e pasluftës, shtetin e mirëqenies dhe nevojën për një ekonomi të përzier me disa industri të nacionalizuara dhe sindikata të forta, si dhe vendosjen e minimumit në pagë. Marrëdhënia e tij me Mbretëreshën ishte, përkundrazi, me autopilot. Në takimin e tyre të parë, siç ka shkruar ai vetë, ishte “i sjellshëm, por i shkurtër”. Në atë kohë, me tronditjen e krizës së Suezit ende shumë të fortë, ai i tha asaj se kryeministria e tij mund të zgjaste vetëm gjashtë javë. Ajo zgjati gjashtë vjet.

Mbretëresha i pëlqente të dëgjonte historitë e tij të thashethemeve politike dhe ai shkroi në ditarin e tij se e shihte atë “jo vetëm shumë simpatike, por edhe tepër të informuar” dhe ishte “i befasuar nga perceptimi i saj dhe kuptueshmëria e çdo detaji”.

Gjatë kësaj kohe, pjesa më e madhe e Perandorisë Britanike u shpërbë. Në shumë mënyra ky ishte një projekt i përbashkët, me Macmillan që miratoi tërheqjen e britanikëve pasi Mbretëresha e mbajti për vete rolin e saj si kreu i Commonwealth. Kur Macmillan dha dorëheqjen – për arsye të rënda shëndetësore – në 1963, Mbretëresha thuhet se ka qarë.

HAROLD WILSON (1964-70, 1974-76)

Djali i një kimisti industrial, nga Huddersfield, Kryeministri laburist Wilson nuk mund të ishte më i ndryshëm nga paraardhësit e tij konservatorë . Por ai shkoi aq mirë me Mbretëreshën, saqë u bë një nga të preferuarit e saj. Ashtu si me Churchillin, takimi i tyre javor shpesh zgjati dy orë dhe një herë ai u ftua të qëndronte pas takimit për një pije.

Një mbështetës i vendosur i monarkisë, Wilson mundi përpjekjen e kolegut të tij laburist Tony Benn për të hequr imazhin e kokës së Mbretëreshës nga pullat postare të Britanisë.

Legjenda thotë se Wilson i njoftoi Mbretëreshës se kishte në plan të abdikonte ndërsa ai dhe gruaja e tij po qëndronin në Balmoral. Skena ishte Wilson duke mbështetur bërrylin e tij në banakun e kuzhinës ku mbretëresha, e veshur me një përparëse, po lante enët dhe i tregonte asaj lajmin. Mbretëresha shkoi në Downing Street për një festë lamtumire në 1976 – një gjest madhështie që më parë i ishte dhënë vetëm Winston Churchill.

JAMES CALLAHAN (1976-79)

Ashtu si Wilson, Callahan kishte një marrëdhënie të shkëlqyer me Mbretëreshën. Si djali i një kapiteni të Marinës Mbretërore, dhe pasi kishte shërbyer vetë në Marinën Detare, ai ishte një patriot deri në palcë. Kryeministri laburist i mbajti të fshehta diskutimet në takimet e tij me mbretëreshën, por thuhet se kur i kërkoi këshilla për një dilemë veçanërisht të mprehtë politike, ajo u përgjigj me humor: “Për këtë paguhesh!”

MARGARET THATCHER (1979-90)

Kryeministrja e parë femër e Mbretëreshës ishte një admiruese e vendosur e monarkisë dhe u përkul aq thellë para Mbretëreshës saqë ndihmësit e Pallatit qeshën nën frymë. Por marrëdhëniet e tyre thuhej se ishin të ngrira dhe kjo nuk u përmirësua – kishte vetëm mirësjellje formale.

Sipas anëtarëve të Pallatit, Mbretëresha ishte shumë e tronditur nga rritja e papunësisë dhe trazirat në qytetet britanike gjatë mandatit të parë të Thatcher. Më pas, në 1986, ata bënë lajmet e faqes së parë se Mbretëresha ishte “i frustruar” nga kryeministri “i pandjeshëm” dhe kishin frikë se kundërshtimi i Thatcher ndaj sanksioneve kundër Afrikës së Jugut do të shkatërronte Komonuelthin.

Mirëpo, persona të brendshëm thonë se ka pasur “ngrohtësi” nga të dyja palët dhe thuhej: “Nuk ishin miq, por kishte një respekt të madh për punën e njëri-tjetrit dhe rolin e njëri-tjetrit”. Në të vërtetë, kur Thatcher shkoi në Pallatin Buckingham për të dhënë dorëheqjen e saj, Mbretëresha thuhet se i kishte folur aq ngrohtë sa ajo u largua me lot.

Lordi Powell, këshilltari për çështjet e jashtme të Thatcherit, tha për festën e 80-vjetorit të Thatcher: “Më kujtohet që Mbretëresha e ka marrë me butësi zonjën Thatcher për dore dhe e ka çuar në dhomë, duke folur me të ftuarit. Margaret atëherë ishte e hutuar dhe harruar, kështu që ky ishte një gjest i mrekullueshëm. Më vonë, kur mbretëresha erdhi për të thënë lamtumirë, Zonja Thatcher u përgjigj se edhe ajo duhej të shkonte. Në këtë moment, Madhëria e Saj tha me zë të ulët: “Ndoshta duhet të qëndroni Lady Thatcher – është festa juaj”.

Thatcher-i e tmerruar nga puna, i kishte frikë ftesat në Balmoral. Siç vërejti një me vend: “Një fundjavë në vend me aristokratë që pëlqejnë kalërimin, qitje, sport dhe lojëra është për Thatcher mishërimi i torturës”.

TONY BLAIR (1997-2007)

Marrëdhënia e dramatizuar midis modernizuesit të laburistit me fytyrë të freskët dhe mbretëreshës së atëhershme 70-vjeçare nuk ishte kurrë e lehtë.

Kur Princesha Diana u vra në vitin 1997, Bler insistoi që familja mbretërore të kthehej nga Balmoral për t’u përballur me botën, gjë që thuhet se e kishte tmerruar Mbretëreshën, siç bëri edhe përpjekja e Bler për të organizuar funeralin e “princeshës së popullit”.

Megjithatë, për t’ia dhënë Cezarit, gjatë funeralit të Dianës, kur arkivoli kaloi para mbretëreshës, ajo uli kokën me respekt, një lëvizje që nuk e kishte bërë kurrë më parë – në fund të fundit, protokolli kërkon që të mos përkulesh kurrë para Mbretëreshës dhe ajo e theu, për hir të saj që gjithashtu e theu në çdo rast…

DAVID CAMERON (2010-2016)

Kryeministra e tij e pa monarkinë të zvarritur në dy nga krizat e saj më të mëdha politike dhe kushtetuese në historinë e saj moderne.

Kur skocezët votuan për të qëndruar në Mbretërinë e Bashkuar në 2014 – pasi Mbretëresha u kishte kërkuar atyre të “mendonin me kujdes për të ardhmen” – Cameron i tha ish-kryebashkiakut të Nju Jorkut se Mbretëresha “po gërmonte si një mace e gëzuar” kur ai i tha asaj rezultatin e votimit, një shprehje për të cilën më vonë kërkoi falje.

Më pas, në vitin 2016, gazetat pretenduan se Mbretëresha mbështeti daljen e Britanisë nga BE, duke thënë “Nuk e kuptoj pse nuk mund të largohemi thjesht”.

BORIS JOHNSON (2019-6 shtator 2022)

Me jetën e tij personale të trazuar dhe stilin disi kaotik, Boris Johnson nuk kishte gjasa të ishte gjithmonë një i preferuari i Pallatit. Marrëdhënia e tij me Mbretëreshën u dëmtua nga polemika që në fillim, pasi ai e këshilloi atë të pezullonte Parlamentin për më shumë se një muaj për ta lejuar atë të zbatonte planet e tij për Brexit.

Megjithëse kritikët e tij pretenduan se ai e tërhoqi Mbretëreshën në politikë, pas shumë grindjeve politike dhe kushtetuese, ai siguroi një marrëveshje të re Brexit nga BE dhe fitoi një shumicë dërrmuese në zgjedhjet e përgjithshme. Të martën e kësaj jave, shumë më herët se sa pritej, Boris fluturoi me gruan e tij Carrie në Balmoral dhe dha dorëheqjen zyrtarisht si kryeministri i parafundit i betuar nga Elizabeth.

Ndoshta më e keqja e të gjitha marrëdhënieve të saj me 15 kryeministrat e mbretërimit të saj ishte kur zyra e Johnson u detyrua t’i kërkonte falje mbretëreshës, duke thënë se ishte “shumë keqardhje”.se një festë u mbajt në Downing Street nr 10 “gjatë një periudhe zie kombëtare” – në prag të funeralit të Princit Philip.

LIZ TRUSS (Kryeministrja aktuale)

Kryeministrja e 15-të e Mbretëreshës, Liz Truss, fluturoi në Balmoral – ndërsa tradita kërkon betimin në Buckingham – për të puthur dorën e Elizabeth të martën. Të enjten mbretëresha ndërroi jetë – gjë jo shumë me fat për Trasin.

Ndoshta kurrë në historinë e fundit politike nuk ka pasur një kontrast brezash më të dukshëm. I lindur në vitin 1975, Trass ishte gati gjysmë shekulli më i ri se Mbretëresha. Në një pasqyrim befasues të jetëgjatësisë së Elizabeth, kryeministrja e saj e fundit – gruaja e tretë që mban postin – lindi pothuajse 101 vjet pas saj të parë, Sir Winston Churchill…