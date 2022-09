Mbretëresha Elizabeth: “Protagoniste” në film dhe televizion

Mbretëresha e Anglisë për shtatë dekada të tëra jetoi një jetë të gjatë dhe të plotë, të trilluar, me shkëlqim, fuqi, ndikim, udhëtime të pafundme, kohë të bukura por edhe të vështira. Një personalitet i fortë, me një ndjenjë veçanërisht të fortë detyre, ajo arriti të përshtatej me ndryshimet e kohës, t’i përballonte krizat me qetësi, por gjithashtu ruan një mit të përjetshëm se kush ishte në të vërtetë gruaja pas kurorës. Kjo është arsyeja pse, dhe përveç të gjitha fushave të tjera, Mbretëresha Elizabeth ishte figura kryesore kryesore për ekranin e madh dhe të vogël.









Edhe pse ajo vetë u përpoq me të gjitha forcat për të ruajtur privatësinë e jetës në pallat, ajo u bë një yll i kulturës pop. Personazhi i saj është shfaqur në më shumë se 100 filma dhe seri televizive, nga drama dhe dokumentarë te komeditë dhe filmat e animuar, disa prej të cilëve madje kanë vendosur rekorde shitjesh dhe vlerësimesh dhe kanë fituar çmime të vlefshme për aktoret që e kanë portretizuar.

Ndër shembujt më karakteristikë është filmi i vitit 2006 “Mbretëresha” me të mahnitshmen Helen Mirren që mishëron rolin kërkues të Elizabeth në epokën pas Dianës. Interpretim që i dha çmimin Oscar por edhe titullin e nderit “Dame” që iu akordua nga mbretëresha origjinale duke njohur në këtë mënyrë besnikërinë e interpretimit të personazhit të saj. Helen Mirren ka luajtur gjithashtu Mbretëreshën Elizabeth në 2013 West End dhe Broadway shfaqjen The Audience, bazuar në audiencën javore të monarkut me kryeministrat britanikë.

Kjo shfaqje teatrale e suksesshme ishte burimi i frymëzimit për “The Crown”, serialin e njohur të Netflix, i cili filloi të transmetohej në vitin 2016 dhe tashmë është shfaqur me shumë sukses në katër cikle, ndërkohë që jemi në pritje të dy të radhës. Pa dyshim, Olivia Colman vodhi titujt kryesorë të shfaqjes, duke luajtur Elizabeth në sezonin e tretë dhe të katërt, duke marrë komente të mira dhe duke fituar një Emmy dhe një Golden Globe për performancën e saj të jashtëzakonshme.

Në dy sezonet e para, Claire Foy mishëroi mbretëreshën Elizabeth në dy dekadat e para të jetës së saj, që përfshinte, ndër të tjera, martesën e saj me Princin Philip dhe njohjen e saj me Winston Churchill. Për sezonin e ri të pestë të shumëpritur, Imelda Stoughton është zgjedhur për të luajtur.

“The King’s Speech”, me regji të Tom Hooper, me Colin Firth në rolin kryesor të babait të Elizabeth, George VI, është një nga filmat më të suksesshëm, komercialisht dhe artistikisht, që lidhet me familjen mbretërore britanike, si dhe një nga filmat e Elizabeth, të preferuarat e veta, të cilët e gjetën interpretimin e tregimit në lidhje me pengesën e të folurit të babait të saj kur u thirr për të marrë fronin në lëvizje. Në filmin, i cili fitoi katër çmime Oscar, Elizabeth, si fëmijë, u portretizua në film nga Freya Wilson.

Ndërkohë, aktorja që ka luajtur më së shumti mbretëreshën Elizabeth në ekranin e vogël dhe të madh, madje emri i saj është shkruar në Librin e Rekordeve Guinness për këtë arsye, është Jeanette Charles. Duke qenë se ajo kishte një ngjashmëri të jashtëzakonshme me Elizabeth, ajo e bazoi të gjithë karrierën e saj në rolin e veçantë, të cilin e ka luajtur në shumë filma, kryesisht komikë, duke përfshirë Pushimet Evropiane të National Lampoon, The Naked Gun: From the Files of the Police Squad!, ‘Austin Powers në Goldmembe’ dhe ‘Gjithçka që ju nevojitet është paratë’. Pavarësisht se disa mendonin se filmat i afroheshin personazhit të mbretëreshës në mënyrë të pahijshme, ajo deklaroi disa muaj më parë se nuk do të bënte kurrë asgjë që do të dëmtonte monarkun.

Nga përshtypjet e Elizabeth në ekran, ka spikatur edhe ajo e Emma Thompson në serialin televiziv dramatik të vitit 2012 “Walking the Dogs”. Një bosht tematik qendror ishte një ngjarje e vërtetë, pushtimi i dhomës së gjumit të Mbretëreshës në Buckingham në vitin 1982 nga një burrë në një gjendje të krizës nervore, me të cilin ajo pati një bisedë të gjatë dhe interesante përpara se të arrestohej nga rojet e saj.