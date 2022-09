“Ne kemi miq në Norvegji dhe në SHBA”/ Scholz kritikon thirrjet për një kufi të çmimit të BE-së për importet e gazit

Kancelari gjerman Olaf Scholz kritikoi të premten një propozim për të kufizuar çmimin e të gjitha importeve të gazit në BE, duke argumentuar se vendet që shtyjnë një ide të tillë nuk kishin “konsideruar” pasojat e një hapi kaq radikal.









Kryeministri belg Alexander De Croo i tha POLITICO të enjten se ai mbështet një kufi “të gjerë” të çmimeve për të gjitha importet e gazit.

Vende të tjera si Italia, Polonia dhe Greqia gjithashtu mbështesin idenë, e cila do të ishte shumë më e gjerë se një propozim nga Komisioni Evropian për të kufizuar vetëm çmimin e importeve të gazit rus të tubacionit.

I pyetur nga POLITICO në lidhje me këtë shtytje për një kufi global të çmimit të gazit gjatë një konference për shtyp me Presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel në Berlin, Scholz shprehu skepticizëm të fortë.

“Ne kemi miq në Norvegji që na furnizojnë me shumë gaz, ne kemi miq në SHBA që na furnizojnë me gaz. Ne e dimë se të tjerët në mbarë botën po e bëjnë këtë. Dhe kjo është diçka që është jashtë juridiksionit të Bashkimi Evropian, nëse mund ta them kështu”, tha kancelari.

Ka shqetësime në Berlin se BE-ja nuk ka juridiksion ligjor për të detyruar furnizuesit e huaj të gazit të ulin çmimet e tyre dhe se çdo kufi i tillë thjesht mund t’i bëjë ata të devijojnë dërgesat e gazit në pjesë të tjera të botës.

“Zgjidhjet dhe propozimet prandaj nuk janë aq të dukshme sa duken për disa njerëz. Unë mendoj se ne me të vërtetë kemi nevojë për punë të vështirë atje”, tha Scholz.

Edhe vetëm synimi i masës ndaj gazit rus mund të provokojë Kremlinin të ndalojë dërgesat e tij shumë të reduktuara – gjë që mund të jetë problem për vendet në Evropën Qendrore që ende marrin gaz nga Rusia, paralajmëroi Scholz.

“Për Gjermaninë është e qartë se ne gjithmonë marrim parasysh situatën e shteteve anëtare”, tha Scholz. “Ne do të dëgjojmë me kujdes se çfarë kanë për të thënë vendet anëtare që ende marrin gaz nga Rusia në një shkallë të gjerë”.

Nëse Kremlini mbyll rubinetat, Gjermania do të duhet të ndajë gazin me fqinjët sipas rregullave të BE-së, duke i lënë më pak vetes për ta kaluar këtë dimër.