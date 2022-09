Nga Tojota te Benzi, këta janë huamarrësit më të mëdhenj në botë (Grafik)

Sipas të dhënave të firmës së investimeve Janus Henderson, dhjetë kompanitë me borxhin neto më të lartë në 2021 janë përgjegjëse për 17 për qind të totalit të borxhit neto të korporatës prej 8.1 trilion dollarësh vitin e kaluar. Huamarrësit më të mëdhenj në vitin e kaluar fiskal erdhën nga dy sektorë të industrisë në veçanti, siç tregon grafiku ynë.









Në krye janë kompanitë e automobilave Toyota dhe Volkswagen me një borxh neto prej 186 miliardë dhe 185 miliardë dollarë, respektivisht. Konkurrenti Mercedes-Benz kishte 109 miliardë dollarë borxhe të papaguara në bilancin e tij vitin e kaluar, ndërsa pjesa tjetër përbëhet nga ofruesit e telekomunikacionit dhe shërbimeve si AT&T, Deutsche Telekom dhe Életricité de France. Megjithëse këto shifra mund të duken të larta në shikim të parë, borxhi i lartë neto nuk është domosdoshmërisht shkak për shqetësim, pasi marrja e kredive shihet si e nevojshme për kërkime, inovacione dhe për të qëndruar konkurrues.

Për më tepër, borxhi neto llogaritet kundrejt parave të gatshme ose ekuivalentëve të saj, që do të thotë aktive që mund të likuidohen me një njoftim të shkurtër dhe nuk pasqyron kapitalin e kompanive përkatëse. Industri të ndryshme kanë gjithashtu nevoja të ndryshme për kredi afatshkurtra dhe afatgjata, gjë që e bën të vështirë vlerësimin në të gjithë degët e industrisë. Megjithatë, ai mund të jetë një tregues i shëndetit financiar të një kompanie, veçanërisht kur krahasohet me konkurrentët nga i njëjti sektor, dhe nuk duhet të tejkalojë një raport të caktuar kapital-neto-borxhi.

Siç theksojnë analistët e Janus Henderson, SHBA-ja është përgjegjëse për më shumë se gjysmën e borxhit neto të 900 kompanive kryesore në botë. Ndërsa borxhi neto u rrit në qiell që nga viti 2015/2016, firma e investimeve pret që huamarrjet të bien sërish për shkak të “kostove më të larta të financimit dhe një ngadalësimi ekonomik”, gjë që shpesh i shtyn kompanitë të bëhen më konservatore financiarisht.