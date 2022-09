I ngacmoi të dashurën/ Sherr mes italianëve dhe shqiptarëve në Caserta, katër arrestime

Me katër persona në pranga ka përfunduar sherri që shpërtheu në San Felice a Cancello, në zonën e Casertës, mes italianëve dhe shqiptarëve. Karabinierët konstatuan ngacmimin e kryer nga një 36-vjeçar vendas në dëm të bashkëshortes së një 21-vjeçari shqiptar.









Kur mbërritën në vendngjarje, karabinierët e gjetën 36-vjeçarin duke debatuar me 21-vjeçarin, të dy të mbështetur nga persona të tjerë. Italianët dhe shqiptarët ishin përballë njëri-tjetrit në përleshje me gurë dhe shkopinj. Policia arriti me vështirësi t’i bllokojë dhe të rindërtojë arsyen e sherrit. Më pas ka nisur arrestimi dhe për të katërt do të ketë gjykim të drejtpërdrejtë. Fatkeqësisht, kjo nuk është ‘lufta’ e vetme e ditëve të fundit në zonën e Kazertës.

Një djalë u rrah pak ditë më parë në Parco Pozzi në Aversa. Grupi i përbërë nga burra rreth tridhjetë vjeç, sulmoi një të ri duke e kërcënuar me thikë. Në Casal di Principe ekzistonte rreziku që situata të degjeneronte kur nëna e një vajze të përfshirë në një sherr grupor doli nga makina me shkop dhe vajzat nisën të gjuanin me gurë automjetin.

Në Mondragone kishte qarkulluar një video e një tjetër përleshje të bërë nga kalimtarët dhe që kishte ngjallur indinjatë të përgjithshme. Një grup njerëzish filluan të godasin njëri-tjetrin me shtylla dhe grushta, më pas edhe karriget filluan të fluturojnë. Ndërkohë klientët ikin nga tavolinat nga frika se mos përfshihen në sherr të dhunshëm.