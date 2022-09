Rusët pranojnë se kanë humbur terren në Kharkiv – Furnizimi tani nën kërcënim, thonë analistët

Përparimi i Ukrainës në rajonin e Kharkiv ishte “shumë i papritur dhe i shpejtë” dhe forcat ukrainase rimorën disa vendbanime, tha në televizion drejtpërdrejt komandanti i caktuar në pjesët e rajonit të kontrolluara nga Rusia.









“Ne po e vonojmë armikun sa më shumë që të jetë e mundur, por disa vendbanime tashmë kanë rënë nën kontrollin e njësive të armatosura ukrainase”, tha Vitaly Gadchev, kreu i administratës së emëruar nga Rusia të rajonit të Kharkiv, Vladimir Salaviov, në emisionin e përditshëm të televizionit shtetëror.

Rusia u “kap” në Kharkiv

Ripushtimi i shpejtë i territorit nga forcat ukrainase në Kharkiv e ka kapur Rusinë në një pikë të cenueshme në vijën e frontit dhe kundërsulmi kërcënon një qendër të madhe furnizimi të përdorur nga Moska në Ukrainën lindore, thonë analistët ushtarakë.

Përparimi i befasishëm ishte momenti më spektakolar i luftës deri më tani, duke qenë se ai ndodhi në rajonin e Kharkovit në verilindje, qindra kilometra larg Khersonit në jug, ku forcat ukrainase pritej të hidhnin peshën e tyre të plotë.

Për muaj të tërë, Moska ka kontrolluar rreth një të pestën e territorit ukrainas në jug dhe në lindje. Ajo forcoi forcat e saj në jug ndërsa Kievi diskutonte planet për të kundërsulmuar në ato zona, por forcat ruse mbetën të ekspozuara në fronte të tjera, shpjegoi Konrad Muzyka , drejtori i konsulencës ushtarake Rochan në Poloni.

“Ne thyem linjat ruse”

Sot, Ukraina njoftoi se forcat e saj depërtuan nëpër linjat ruse në rajonin e Kharkiv, përparuan 50 kilometra dhe kapën dhjetëra komunitete.

“Është një sulm oportunist që me të vërtetë i befasoi forcat ruse. Mund të jetë vërtet një zhvillim shumë i rëndësishëm nëse ukrainasit arrijnë të kalojnë dhe të pushtojnë Kupyansk “, tha Neil Melvin nga grupi i ekspertëve RUSI.

Kupyansk është një qendër hekurudhore në rrugën për në Izium të pushtuar, nga ku Moska ka nisur disa nga operacionet e saj kryesore në rajonin pjesërisht të okupuar të Donetsk, kapja e plotë e të cilit është një përparësi kryesore për Kremlinin.

Një zyrtar rus i okupimit tha më herët se civilët po evakuoheshin nga Kupyansk dhe Izium. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë postoi pamjet e kamionëve dhe automjeteve të blinduara që po shkonin drejt rajonit të Kharkiv.

Çfarë parashikojnë amerikanët

Instituti për Studimin e Luftës me qendër në SHBA ka parashikuar se forcat ukrainase do të rimarrin Kupyansk brenda 72 orëve. Në një rast të tillë forcat ruse në Izium do të kërcënoheshin me rrethim dhe kështu “do të ishte një goditje e madhe për rusët në Donetsk”, komentoi Melvin.

Pavarësisht se rusët pranojnë humbjet e territorit në Kharkiv, shumë në Perëndim parashikojnë një luftë të gjatë rrënimi që do të pasojë. “Ka gjasa të vazhdojë për një periudhë të gjatë kohore. Presidenti Putin ka treguar se do të hedhë shumë njerëz në luftë, komentoi më herët Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken.

Shumë fronte të vogla

Në fjalimin e tij të natës, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se Ukraina kishte rimarrë më shumë se 1000 kilometra katrorë në jug dhe në lindje që nga 1 shtatori. Deri atëherë, vija e frontit kishte mbetur kryesisht e pandryshuar që nga fillimi i korrikut, kur Rusia njoftoi kapjen e rajonit të Luhanskut.

“Në përgjithësi, situata në vijën e parë duket se ka ngecur, por ne mund të shohim shenjat e para që ekuilibri po kthehet drejt Ukrainës”, tha Muzika. Siç argumentoi ai, as Ukraina dhe as Rusia nuk kanë fuqi punëtore dhe pajisje për të kryer një kundërsulm në shkallë të gjerë.

“Do të shohim lëvizje skautuese, depërtime të kufizuara në zona të caktuara. Në varësi të mënyrës se si do të shkojnë, ne do të shohim më shumë lëvizje ose kundërsulme”, parashikoi ai.

Ata do të kenë sukses të kufizuar

Dale Buckner, presidenti dhe CEO i kompanisë së sigurisë Global Guardian, tha se “ne nuk besojmë se ukrainasit do të jenë në gjendje të rimarrë pjesë të mëdha të territoreve të pushtuara deri në pranverën e vitit 2023, por ata do të kenë kufizuar sukses me objektiva më të vegjël”. Sipas Buckner, linjat ruse të furnizimit shtrihen tani nga Luhansk në Kherson, duke u dhënë ukrainasve një mundësi për një sulm të befasishëm në vijën e frontit të ruajtur keq brenda dhe rreth zonës së Kharkiv.

“Ky është konfirmimi i parë real se Ukraina ka aftësinë për të kundërpërgjigjur, por me sukses të kufizuar. Me të vërtetë e ndryshon luftën. Rusët tani janë përballur me sfidën e mbrojtjes së territoreve të pushtuara”, tha ai.

Mykhailo Podoliak, një këshilltar i presidentit ukrainas, i tha Reuters se Ukraina kishte shtuar sulmet e saj në infrastrukturën logjistike të Rusisë dhe korridoret e furnizimit. “Ne po e avancojmë ushtrinë tonë në të gjitha drejtimet, nuk ka ndonjë të caktuar. Ne përdorim taktikën e një mijë goditjeve. Kharkiv, Kherson, Melitopol, si dhe Donetsk dhe Luhansk janë prioritete”, theksoi ai.

Podoliak shtoi se sulmi rus është ndalur dhe rusët kanë kaluar në mbrojtje. Rusët “po përpiqen të hamendësojnë se cilët do të jenë objektivat tanë kryesorë dhe të ridrejtojnë rezervat e tyre atje”, përfundoi ai.