Standardi i dyfishtë i Ramës: Ironizon opozitën për “Prestige Resort”, harron Dash Pezën/ Si e kundërshtuan shembjen e pallatit të kunatit të tij!

Ishte dhjetori i vitit 2009 kur Partia Socialiste në opozitë dhe Edi Rama, i cili kishte humbur zgjedhjet, urdhëroi grupin e tij parlamentar të kryente një aksion politik krejt të pazakontë.

Mëngjesin e 8 dhjetorit 2009, një grup deputetësh të Partisë Socialiste tentuan të hyjnë me forcë në pallatin në qendër të Tiranës, në pronësi të kunatit të ish-deputetit të Partisë Socialiste, Dashamir Peza, pallat që ishte shembur pjesërisht një ditë më parë nga Inspektorati i Ndërtimit. Deputetët socialistë u përleshën me forcat e Policisë, të cilët u përpoqën t’i ndalojnë të kapërcenin shiritat rrethues dhe të hynin në ambientet e brendshme.

Për disa minuta mes dy palëve u shkaktua incident për shkak se deputetët e Ramës, u shtynë e u përplasën me Policinë në tentativë për të hyrë në objekt. E gjitha kjo bëhej në emër të mbrojtjes së sipërmarrjes së lirë, që sipas socialistëve, po rrezikohej e dhunohej nga Sali Berisha, pa marrë parasysh faktin nëse objekti kishte ose jo leje.

DY STANDARDET

Sot, pas 13 vitesh, prej të cilave 10 vite në krye të qeverisë, Edi Rama ka një standard tjetër. Ai sot është vetë autor i atij veprimi, për të cilin dikur akuzoi Berishën, dhe jo vetëm kaq. Ironizon deputetët e opozitës që këtë herë shkuan në mbrojtje të ‘Prestige resort’ me qetësi dhe pa asnjë lloj incidenti e dhune, si deputetët e tij në 2009.

Ky është standardi i dyfishtë i Ramës; në opozitë viktimë dhe mbrojtës i biznesit, në pushtet agresor dhe dhunues i sipërmarrjes së lirë. Punët e shumta si drejtues i qeverisë në 10 vite duket se i kanë prishur edhe memorien ndaj dje nga Parlamenti akuzoi deputetët e PD se përse denonconin ndërhyrjen e paligjshme të IKMT.

“Ligjërisht flasim dhe sigurisht për ta mbyllur meqë jemi tek Europa, së pari një herë urime që jeni tharë pasi u zhytët në pishinat e Irfan Hysenbelliut tri ditë rresht, kjo tregon që ju punojnë mirë tharëset e flokëve dhe keni konsumuar goxha energji për t’u tharë. E dyta për sa u përket ndërtimeve pa leje, ne jemi sot në një kohë kur këto janë shfaqjet e fundit të brutalitetit kapitalist të disa kokave që kujtojnë se mund të bëjnë çfarë të duan në këtë vend, ndërkohë që kur e kemi nisur ne punën, ndërtimet pa leje dhe pallatet me kate shtesë dhe godinat e zgjatura e të rritura nga të dyja anët e të shtuara nën ndenjëse, nën tokë, ishin pa fund. Po qeveria dhe buxhetit i shtetit, i cili krijohet nga taksat e qytetarëve nuk ka për të paguar për të subvencionuar pishina, për të subvencionuar dekoracione me drita nëpër oborre të gjera, për të subvencionuar ndezje dritash nga të katër anët apo ngrohje të vilave me kondicionerë dhe me dritare hapur”, tha dje Kryeministri, i cili një herë i shikon biznesmenët shqiptarë si motorin e ekonomisë që mbajnë mijëra qytetarë me punë e një herë i konsideron “armiq”.