Sulmi ndaj “Prestige Resort”/ Boçi: Goditje ndaj lirisë së medias! Açka-Manjës: Vetëm dashnoret s’jua treguan punonjësit!

Deputeti i Partisë Demokratike, Luçiano Boçi, akuzoi dje Kryeministrin Edi Rama se urdhëroi ruspat në “Prestige Resort” për shkak se pronari që ka hotelin ka një grup mediatik dhe nuk i bindet urdhrave për ndryshimin e linjës editoriale.









Teksa diskutohej për projektligjin që sanksiononte ndër të tjera vendosjen e flamurit evropian krah atij shqiptar pas nisjes së negociatave, Boçi theksoi se integrimi në BE, presioni ndaj medias janë dy segmente që shkojnë në krah të kundërt.

“Këto ditë e keni parë duke shqyer dhe kafshuar një ndër kolonat themelore mbi, të cilat valëvitet ky flamur, media e lirë. Pamjet e ofruara nga Rama të sulmit brutal ndaj grupit mediatik “Panorama” nuk mund të qëndrojnë dot pranë këtij flamuri. Në asnjë vend evropian nuk ndodh që të realizohet një sulm i tillë i pashembullt për të detyruar median të ndryshojë vijën editoriale të saj”, tha deputeti i PD-së, ndërsa paralajmëroi se sulmi në ‘Prestige resort’ nuk ishte thjesht një rrufe në qiell të hapur, por një mesazh i qartë.

“Kjo duket që është një çështje e goditjes së lirisë së medias, shantazhi e kontrollit dhe i përvetësimit përmes aksioneve, jo më kot shumë nga pushtetarët, qeveritarët, krimi kanë aksione në pothuaj gjithë bizneset e suksesshme në Shqipëri kundrejt shantazhit për të ruajtur biznesin, por janë gjëra që do dalin më pas. Pamjet brutale të “Prestige Resort” nuk ishin rrufe në qiell të pastër.

Rama e ka dëshmuar konsistencën e sulmit ndaj medias, e ka përdorur parimin dora që duhet puthur duhet puthur, dora që duhet kafshuar duhet kafshuar. Radhën për t’u kafshuar e kishte dora e Irfanit, bamirësit të biznesit dhe medias shqiptare, që doli armiku më i madh i qeverisjes. Pak më parë folët këtu dhe Kryeministri juaj njëkohësisht që ne si opozitë kemi vështirësi në leximin e akteve tuaja. Shqetësimi im nuk ka të bëjë për ata që kryejnë ndërtime pa leje. Shqetësimi im është për goditjen ndaj medias. Jeni ju dhe Kryeministri juaj që sot e kësaj dite që nuk i gjobisnin evazorët, por i jepnin para çdo muaj, edhe pse janë në kërkim ndërkombëtar. Nuk mund ta kafshosh Irfanin dhe Mërtirin ta puthësh. Qytetarëve u jepni kërbaç”, tha Boçi.

INVESTITOR STRATEGJIK

Ndërkaq, deputeti i Komisionit të Medias i kujtoi qeverisë se biznesmeni Irfan Hysenbelliu i ka paguar shtetit shqiptar miliona euro taksa dhe se ka punësuar qytetarë shqiptarë. “Çështja e ‘Prestige Resort’ qartazi nuk është e një ndërtimi pa leje. U vërtetua që ishte Rama që kishte shkuar te pishina e famshme ku ka 9 vite që lahet e shpëlahet si do vetë. Jo vetëm ai, por dhe shumë të tjerë e këtij krahu të maxhorancës. Nuk ishte as çështje mospagimi taksash.

Irfani me bizneset e tij së paku i ka dhënë buxhetit të shtetit miliona euro e ka punësuar mijëra shqiptarë. Nuk është as si bosët e inceneratorëve që kanë grabitur, marrë e helmuar dhe madje janë në kërkim kombëtar, por së paku këtë Irfanin që paska bërë ‘gjëmën’ ne Golem t’i kishit dhënë statusin e investitorit strategjik. Kujt nuk ia keni dhënë, me kuç e maç, i keni dhënë këtë status e para nga pas për investime, e kanë marrë lloj-lloj e jo më një biznesmen investimi, i të cilit ka kaluar miliona euro”, u shpreh Boçi.

Açka-Manjës: Vetëm dashnoret s’jua treguan punonjësit

Deputetja e PD-së, Flutura Açka, replikoi me ministrin e Drejtësisë Ulsi Manja, duke u shprehur se punëtorët e atij resorti pohuan se vetëm dashnoret nuk i përmendën eksponentëve të mazhorancës që kanë qenë aty. Përplasja mes tyre erdhi pasi Manja u shpreh se nuk do të fliste me të dhe i kërkoi të shkonte të lahej në pishinë, duke ironizuar qëndrimin e deputetes demokratë kundër aksionit të paligjshëm të IKMT-së javën e kaluar.

Por, në replikën që mori pas shumë përpjekjesh pasi drejtuesja e seancës, Ermonela Felaj nuk po i jepte fjalën, Açka i kujtoi ministrit të Drejtësisë se nuk duhet ta përmendte qëndrimin dhe reagimet e saj. Açka tha se ishte kundër aksionit të IKMT në “Prestige” si kryetare e Komisionit të Medias pasi me atë resort mbahet një media shumë prestigjioze që nuk e ka ulur asnjëherë shpinën.

“Nëse kam ndërhyrë nga vendi kërkoj ndjesë, por ju tërheq vëmendje, në kohën që u ul zonja Zhupa pasi foli, Rama është tallur 10 minuta dhe ka bullizuar 10 minuta deputeten. Ku e gjen ky njeri kurajën të flasë nga vendi dhe madje të mos i bëni asnjë vërejtje. Ka mundësi t’i bëni një vërejtje atij njeriu? Kur ju ta bëni detyrën tuaj, atëherë po. Megjithatë, unë kërkoj ndjesë për gabimet e mia. Ministri nuk ka fare pse të më përmendë pishinat, kur në fakt e thanë vetë punëtoret e resortit që kanë qenë aty njerëzit tuaj, vetëm që nuk ju treguan dashnoret, të gjitha i treguan, e lanë vetëm kafshuan gjuhën tek dashnoret.

Para se të më përmendë mua pishinat, unë kam qenë atje si kryetare e Komisionit të Medias. Me paratë e atij resorti mbahet një media shumë prestigjioze në Shqipëri, ndër të vetmet që nuk e ka ulur shpinën para publikut. Ndaj kur të flisni për mua ejani me fakte, se ku lahem unë është çështja ime, por kur të keni fakte publike ejani këtu”, tha Flutura Açka në replikën e saj kundër ministrit të Drejtësisë. Më herët, Ulsi Manja gjatë debatit për menaxhimin e krizës së energjisë në replikën e tij me deputetin e PD-së, Helidon Bushati, i cili i renditi dështimet e kësaj qeverie në menaxhimin e burimeve të energjisë dhe shpenzimet e luksit. Ministri pranoi se nuk ishte specialist i energjetikës. Por teksa tha këtë gjë për veten e tij, deputetja e PD-së i tha se nuk duhet të reagonte në atë mënyrë ndaj mendimit të deputetit demokrat. Por, ministri Manja replikoi me një gjuhë fyese, duke u shprehur se: “Të lutem zonjë, shko atje tek Irfani të lahesh në pishinë, se nuk kam fjalë me ty”.

REAGIMET

Kujtojmë që deputetët e opozitës ishin njëzëri në reagimet e tyre kundër aksionit të IKMT-së ndaj “Prestige Resort” duke e konsideruar si një sulm të hapur ndaj medias së lirë dhe tentativë për t’u mbyllur gojë dhe ndryshuar linjën editoriale mediave të grupit mediatik “Fokus Media” në pronësi të Irfan Hysenbelliu. Madje opozita që në nisje të sesionit parlamentar kërkoi edhe një seancë dëgjimore në Komisionin e Medias me grupin mediatik për të dëgjuar ankesat e tij.

Mazhorancës në atë komision nuk i mjaftuan ekskavatorët dhe matrapiku që shkatërroi “Prestige” për pesë ditë me radhë në mes të sezonit turistik me një akt të paligjshëm por kërkoi edhe informacion nga institucionet shtetërore. Opozita e cilësoi këtë kërkesë të PS si tentativë për të zvarritur çështjen dhe larguar nga vëmendja e opinionit publik, siç kanë bërë me shumë çështje të tjera. Në atë mbledhje të komisionit, kryetarja Flutura Açka u shpreh se: “Jemi dëshmitarë sa brutale ka qenë ndërhyrja. Ka një javë që shkohet çdo ditë nga pak. Kur duan këta betonierët e tyre i mbajnë 24 orë.

Kur duan ta frustrojnë një biznes shkojnë çdo ditë e nga pak. Panorama, ‘News 24’ dhe ‘Ballkanweb’ janë të paktat media që kanë mbetur paksa të lira. E kemi për detyrë ta mbrojmë. Nuk mund të shkonte direkt në ‘News 24’, sepse do bëhej flagrante fare. Edhe me kaq dhe do shënohet në të gjitha raportet e Evropës. Janë mbushur gazetat e botës ma matrapikun tuaj. Është cenuar drejtpërdrejt grupi mediatik. Hallin e keni te sinjalet. Është ndër të paktat televizione që ia ka hapur dritaren opozitës dhe qytetarëve për të gjitha skandalet që kemi renditur dhe fjalën e lirë. Për mua ky është sulm i hapur për grupin mediatik”.

Salianji-Ramës: Përmend pronarë mediash që nuk të nënshtrohen

Dërgimi i ruspave në “Prestige Resort” për deputetin Ervin Salianji ishte një mesazh i qartë pasi disa media nuk i nënshtrohen atij. Nga foltorja e Kuvendit, Salianji solli në vëmendje kullat dhe pallatet në qendër të Tiranës apo në zonën e liqenit, të cilët nuk shemben, ndërsa kur vjen puna për pishina, ato duhen prishur. Salianji u shpreh se në vend që kompanisë “Hysenbelliu Group” t’i jepet statusi i investitorit strategjik, i dërgohen në mënyrë të paligjshme ruspat.

“Në vend t’i japë statusin e investitorit strategjik, i çojnë ruspat dhe policat për të treguar se në këtë vend nuk ka ligje dhe rregulla, por vetëm një pasha që e trajton vendin si pronën e vet. Për inate personale, ka thënë njëherë e një kohë dilni merreni me emra personale. Se del këtu dhe përmend sot emrat e pronarëve të medias, të cilët nuk i nënshtron dot drejtpërdrejt. Dhe qeveria bën një vendim, por ka një pallat atje 9 kate pa leje ngjitur me sheshin ‘Skënderbej’.

Qeveria nuk po i çon për ndjekje penale, s’po i vendos gjoba, por po u thotë oligarkëve tani që i ndërtuat paguani ca lekë legalisht për qeverinë dhe t’i gëzoni këto. Kur vjen puna për pishinë, pishina duhet shembur, katet pa leje në mes të Tiranës jo, katet pa leje në mes të liqenit jo, nuk duhen shembur. Ne do kemi një aksion siç kemi pasur për ndërtimet pa leje, dhe jo në mënyrë të përzgjedhur siç ia ka qejfi Kryeministrit. Ju nuk keni sy e vesh për t’i dëgjuar qytetarët, qytetarët nuk po ju shohin dot me as me sy dhe as bojën, duke hipur në gomone dhe duke paguar miliona lekë e mijëra paund për të ikur nga Shqipëria”, tha ndër të tjera Salianji.

Sula: Fajin e kanë ata që marrin miliardat e inceneratorëve

Deputeti i Partisë Demokratike, Dashnor Sula, tha në foltoren e Parlamentit se qeveria po varfëron shqiptarët dhe s’po i ndihmon ata në këtë periudhë krizë që po kalon bota. Demokrati nënvizoi se janë rritur drastikisht çmimet e produkteve të shportës, ndërkohë, sipas tij, ndihma që po jep qeveria është qesharake. Sula tha ndër të tjera se Shqipëria është zbrazur nga rinia për shkak të politikave të ndjekura nga qeveria e Edi Ramës, ndërsa pohoi se në vend ndodhen vetëm të moshuar e administratë publike. “Këtu fajin e kanë ata që marrin miliardat, të inceneratorëve, ata që marrin fondet e buxhetit të shtetit.

Sulltani e ka fajin që s’le gjë pa bërë. Si mund të gënjejë robi, kam marr çmimet në supermarket, shtator 2021-shtator 2022. Janë rritur makaronat, buka, orizi, kosi, djathi, veza, gjalpi. Pra, është dyfishuar çmimi brenda një viti. Tha ministrja që kemi rritur edhe pensionet. Po, i ke rritur, po ke bërë indeksimin, a e dini që për tre muaj u dhatë 30 mijë lekë të vjetra pensionistëve e më pas s’i dhatë më. 10 bukë e 5 feta keni dhënë. Jepini më shumë, ndërsa Kosova i dyfishoi ndihmën ekonomike familjeve në nevojë. U tha që paga minimale do të shkojë 340 mijë lekë, 20 mijë të vjetra, i bie 15 bukë në muaj. Kjo është e vërteta. Duhet të kuptojmë një gjë që jeni shkëputur nga realiteti. A besoni se ka njerëz në Shqipëri? Nuk ka njerëz më, nëse regjimi i Hoxhës të fuste në burg, ju keni gjetur rrugën më të thjeshtë, përzini demokratët, fukarenjtë, e mbani administratën për vota. Këtu kanë mbetur vetëm pleqtë. Po shihni gomonet në La Mansh, si po ikin shqiptarët”, tha Sula.

Noka: Rama e shpalli armik se s’del kundër opozitës

Deputeti demokrat Flamur Noka ka dënuar sulmin e paligjshëm të IKMT-së ndaj “Prestige Resort”, duke e cilësuar hakmarrje ndaj mediave të grupit mediatik “Fokus Media grupi”. Gjatë fjalës së tij në foltoren e Kuvendit, Noka u shpreh se Rama ka shpallur armik biznesmenin për shkak të linjës editoriale që mban media e tij, ndërsa shtoi se në këtë formë dëmtohet rruga e Shqipërisë drejt BE-së.

Deputeti i PD-së ngriti shqetësimin se si burri i ministres shpallet investitor strategjik dhe një biznesmen prej 30 vitesh sulmohet e linçohet në këtë mënyrë, pavarësisht se deri dje ishte vëlla dhe mik. Noka tha ndër të tjera se ka qenë vetë Kryeministri ai që me stilolaps në dorë ka bërë dikur projektin ndërsa sot po ja shkatërron atë vetëm pse nuk është bërë vegël e tij kundër opozitës.

“Janë shqiptarë që po hanë kokat me njëri tjetrin. Policia kurrë nuk mund të zbatojë ligjin përballë atyre që janë më të fuqishëm, se ajo. A mund të ecin në drejtim të BE me flamurin e të cilit jemi të nderuar që e kemi sot këtu me këtë korrupsion. Kjo zonja që kemi këtu ministre. Ky është lufta kundër korrupsionit. Të bësh investitor strategjik bashkëshorten e ministres dhe të varrosësh biznesmenët. Po pse kështu ecet? Mendoni se janë qorra europianët shqiptarët dhe europianë. Bashkëshorti i ministres investitor strategjik, i jepet tokë, pronë e gjithçka gati.

Biznesmeni tjetër Irfan Hysenbelliu deri dje ishte vëlla e mik. Hanit, pinit. Dreka darka. Kryeministri me stilolaps në dorë bënin projektin. Sot, pse nuk është bajonetë e kryeministrit kundër opozitës, shpallet armik, linçohet ia shkatërron projektin që e bënit me laps. Nesër shkoni për t’i bllokuar median. Pse? Se është armik. Kjo është rruga? Ju mendoni se nuk shohin shqiptarët dhe ndërkombëtarët. Kështu do të shkohet drejt këtij flamuri që ne duam të shkojmë? Rruga juaj është rruga e asgjëkundit. Duhet të keni parasysh që kurrë nuk është vonë. Ora e llogaridhënies do i vijë. Ta harrojë Edi Rama dhe banda e tij që nuk do jepet llogari për çdo aferë korruptive, për çdo tender abuziv. Ajo ditë po afron. Orët e kësaj bande në qeveri janë të numëruara”, tha Noka.