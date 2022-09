“Ta them troç, raportet tuaja janë joprofesionale”/ Rama i ashpër me Dhomat e Tregtisë: Pse flisni pa lidhje? S’ka më prita në dogana dhe radhë në sportele!

Në tryezën e diskutimit me Dhomat e Tregtisë në vend, kryeministri Edi Rama ka qenë i ashpër në drejtim të tyre, duke thënë se raportet që paraqesin për klimën e biznesit janë joprofesionale dhe duken si anketa të mbushura rrugëve në mënyrë kaotike.

Rama kërkoi që në vijim këto raporte të paraqesin atë që ai e cilëson ndryshimin e biznesit në Shqipëri, pasi theksoi se nuk ka më radhë në sportele, apo ndërveprime fizike me agjentët doganorë dhe tatimorë, që bënin prita dhe kontrolle arbitrare në dyert e bizneseve.

“Klima e biznesit ka problematikat e veta., kjo as nuk diskutohet por mjafton t’i hedhësh një sy gjithë hapave që janë bërë për të përshpejtuar procese, për të lehtësuar procese, që deri dje ishin me radha me pritje, me sportele, me historira, në procese që tani janë pa kontakt fizik, është e pamundur që kjo të mos reflektohet në raportet e Dhomave të Tregtisë. Në anketat e bëra në mënyrë jo profesionale, ta themi troç që cenojnë arritjet e këtij vendi. Nuk mund të jemi pre e opinioneve të mbledhura rrugëve dhe të mbledhura në mënyrë kaotike dhe kanaleve që përçojnë në mënyrë të vazhdueshme asgjë që ka lidhje me realitetin. Nuk ka asgjë për të ngjyrosur me rozë, por që sot janë si dita me natën, shërbimet për biznesin dhe jeta e një importuesit dhe një sipërmarrësi që i ka shumë më të pakta hallet që kishte dje për shkak të këtyre ndërveprimeve është e pakuptueshme që kjo të mos pasqyrohet. Ne i kemi të gjitha përpjekjet por do vazhdojmë t’i bëjmë se kjo punë është punë e përditshme. Por besoj se na takon t’u kërkojmë të gjitha dhomave të biznesit që të jenë të përgjegjshme në mënyrën si i paraqesin ato raporte. Është e pamundur që Shqipëria në raporte të dalë njësoj, siç kur kishte radha kilometrike, siç kur kishte kontrolle arbitrare ditë natë në dyert e bizneseve dhe kur kishte prita në pikat kufitare dhe sot që të gjitha këto nuk ekzistojnë. Janë të gjitha këto kthyer në ndërveprime të bëra pa praninë fizike të dikujt nga shteti. Si dalin tani njësoj këto? Këto dalin njësoj nga arbitrariteti dhe brutaliteti i atyre që flasin pa lidhje dhe nga raportimet e bëra në mënyrë joprofesionale. Kjo kërkesë e imja s’ka të bëjë me qeverinë, por një raport përgjegjshmërie për vendin, të të dyja palëve. Dëshiroj që të theksoj nevojën që të nxisim sa më shumë kalimin e një pjesë të konsumit energjetik dhe sigurisht biznesi mund ta paraprijë këtë gjë me burim energjinë diellore. Dhe është koha për t’i rënë lapsit të gjithë dhe për të mos kërkuar që investimet për të prodhuar energji në fabrikë të pranohen nga shteti si investime që duhet të përkthehen si shkëmbim energjie në rrjet. Kjo nuk mund të ndodhi. Se nuk e ka shpikur akoma bota formulën sesi mund të futen në rrjet të gjitha megavatët që prodhohen nga energjia diellore e një subjekti privat. Por nga ana tjetër llogaria është shume thjeshtë, çdo investim që behet për të prodhuar një sasi të energjisë vetë nga dielli, është investim fitimprurës në afatmesëm dhe ul kostot për biznesin. Ne do të ndërmarrim një proces intensiv kontaktesh me kompanitë për ti informuar lidhur me krijimin e kushteve sot në Shqipëri për të zhvilluar përmes një kohe relativisht të shpejt përmes kurseve të licencuara ndërkombëtarisht, në mënyrë që biznesi të ketë shumë më tepër burime njerëzore të kualifikuara në informatikë, në dixhitalizim. Është e rëndësishme që biznesi të marrë pjesë në këtë proces për të financuar ato burime njerëzore që i duan për vete. Për t’i dhënë mundësin djemve dhe vajzave që nuk i kanë mundësitë financiare për t’i ndjekur këto kurse që t’i ndjekin dhe të aftësohen për të punuar më pas në këto kompani.”, tha Kryeministri Rama.