Vdekja e Mbretëreshës Elisabeth do t’i kushtojë Britanisë më shumë se gjashtë miliardë paund

Vdekja e Mbretëreshës Elizabeth dhe ajo që do të pasojë, më pas ardhja e saj nga Charles, shkakton një trazirë të madhe në historinë e Britanisë.









Sipas raportimeve, funerali dhe kurorëzimi i mbretit Charles do t’i kushtojnë PBB-së së vendit rreth 6 miliardë paund. Megjithatë, nuk është e vetmja kosto që do të paguajë qeveria britanike, pasi i kërkohet të bëjë një sërë ndryshimesh në pulla, monedha, kartëmonedha, uniforma, tabela qeveritare dhe kuti postare.

Gruaja më e famshme në botë, e cila mori detyrën në vitin 1952, është kudo. Procesi i ndryshimit pritet të zgjasë disa vite apo edhe dekada, me shumë njerëz që vlerësojnë se ai mund të mos përfundojë kurrë.

Stema mbretërore

Stema mbretërore është unike për çdo monark dhe përbëhet nga emri dhe titulli i tyre. Stema është paraqitur në ndërtesat qeveritare, uniformat, dokumentet mbretërore ose shtetërore dhe sendet që lidhen me familjen mbretërore.

Me vdekjen e mbretëreshës, stema mbretërore mund të zëvendësohet me CR. Arsyeja pse vetëm shkronja e parë mund të ndryshohet është sepse R mund të nënkuptojë ose Rex ose Regina (mbret dhe mbretëreshë). Deri më tani, stema mbretërore e Charles nuk është konfirmuar.

Kutitë postare

Kutitë postare mbretërore aktualisht janë të shënuara ERII, që do të thotë Elizabeth Regina II. Ndryshimi i tyre varet nga mbreti Charles. Zëvendësimi i rreth 100,000 kutive në Britani mund të marrë shumë kohë. Kjo do të ndodhë, sipas Muzeut Postar, nëse shtohen kuti të reja postare, ndërsa të vjetrat nuk ndërrohen

Monedhat

Sipas The Coin Expert, një degë e Royal Mint, një portret i ri i Charles do të publikohet për t’u paraqitur në monedhën e vendit. Monedhat dhe kartëmonedhat me portretin e Mbretëreshës Elizabeth II do të vazhdojnë të emetohen për pjesën tjetër të vitit 2022, megjithëse procesi mund të zgjasë më shumë. Monedhat e reja më pas do të kenë portretin e ri.

Të gjitha monedhat dhe kartëmonedhat aktuale do të hiqen gradualisht, megjithatë ato ekzistuese pritet të mbeten në qarkullim për shumë vite në vijim. Bankat dhe zyrat postare do të emetojnë monedha dhe kartëmonedha me dizajn të ri dhe do të mbledhin emetime më të vjetra për ta bërë procesin më të lehtë.

Sipas Royal.uk, që nga koha e Karlit II e tutje, monarkët filluan të përshkruheshin në monedha në drejtim të kundërt nga paraardhësi i tyre, me përjashtim të mbretërimit të shkurtër të Eduardit VIII, i cili donte që portreti i tij të kthehej në të majtë.

Tradita u rivendos gjatë mbretërimit të Xhorxhit VI, babai i Elizabetës me portretin e tij të kthyer nga e majta, sikur portreti i Eduardit VIII të ishte përballur djathtas.

Pulla

Do të duhet të bëhen edhe ndryshime në pulla, në mënyrë që ato të kenë profilin e mbretit Charles.

Kur pullat u ndryshuan për herë të fundit me një monark në 1952, u publikua një seri e quajtur Wilding Issues. Ato shfaqën portrete të marra nga Dorothy Wilding brenda disa javësh pas vdekjes së Mbretit George VI dhe u përdorën deri në vitin 1971.

Himni Kombëtar

Me Charles në fron, fjalët në himnin kombëtar do të ndryshojnë në Zot ruaj Mbretin.

“Zoti e ruajt Mbretin tonë të hirshëm!

Rroftë Mbreti ynë fisnik!

Zoti e ruajt Mbretin!

Dërgoje atë fitimtar, të

lumtur dhe të lavdishëm,

të gjatë të mbretërojë mbi ne,

Zoti e ruajt Mbretin”.

Ky version i veçantë u përdor kur George V, babai i Mbretëreshës, mbajti detyrën dhe vjen përsëri pas 70 vjetësh “Zoti ruaj Mbretëreshën”.

Pasaportat

Një ndryshim duhet të bëhet edhe në pasaportat britanike, të cilat lëshohen nga Sekretari i Shtetit në emër të Madhërisë së Saj dhe do të shndërrohen në të Madhërisë së Saj.

Megjithatë, pasaportat e vjetra nuk do të zëvendësohen dhe nuk do të kenë nevojë të ndryshohen derisa të kërkohet rinovimi.