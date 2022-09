Vitet kanë mbetur në vend për Çiljeta Xhilagën, këngëtarja na kthen pas në periudhën e gjimnazit (FOTO)

Panorama Plus/ Ndonëse është shkëputur prej vitesh nga muzika, Çiljeta Xhilaga e ka gjetur mënyrën për të qëndruar pranë fansave, nëpërmjet rrjeteve sociale.









Këngëtarja ndan shpeshherë momente nga përditshmëria e saj. Mirëpo së fundmi, është kthyer pas në kohë kur ishte në periudhën e gjimnazit.

Ajo ka ndarë në Instastoryn e saj një foto të dëftesës ku krahas shkruan: “Yy çfarë gjeta, dëftesën e maturës 18jeç.”

Duhet ta pranojmë që vitet nuk kanë ecur fare për Çiljetën, pasi ajo duket e njejta në foton bashkangjitur dëftesës.

Nga ana tjetër në aspektin personal, prej kohësh tashmë ajo është në një lidhje me portierin e Partizanit, Alban Hoxhën. Me anë të postimeve në Instagram, Çiljeta ka treguar marrëdhënien e ngushtë që ka me djalin e futbollistit.