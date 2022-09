Cila ishte tema e diskutimit? Zv.Kryeministrja Belinda Balluku takim me amerikanët në Selanik, në tryezë edhe ambasadorja Kim!

Zv.Kryeministrja, njëherësh, Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku ka publikuar detajet nga takimi i zhvilluar në Selanik me përfaqësues të administratës së Qeverisë Amerikane.

Në këtë takim ku e pranishme ishte edhe Ambasadorja Yuri Kim, sipas Balluku u diskutua rreth ecurisë së dy projekteve të mëdha që kemi iniciuar me SHBA, Skavica dhe Projekti i LNG në Vlorë.

Asistent Sekretari i Departamentit Amerikan të Energjisë, Joshua Volz, theksoi mbështetjen e SHBA për projekte që përforcojnë sigurinë energjitike në vend e më gjerë, duke ofruar dhe mundësi për financimin e tyre.

Ndërkohë, Drejtori i Zhvillimit të Korporatës Financiare për Zhvillim të SHBA, Andrew Herscowitz, parashtroi mundësinë konkrete të financimit të dy projekteve strategjike Skavica dhe TEC Vlorë.

