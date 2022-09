DATAT/ Stërvitje për nivelin e gatishmërisë, KFOR-i shton prezencën ushtarake në Kosovë

KFOR ka njoftuar se do të ketë një rritje të përkohshme të prezencës ushtarake në Kosovë për shkak të një stërvitjeje që do të organizohet nga data 27 shtator deri më 2 nëntor të këtij viti.









Si rezultat i kësaj, një kontingjent ushtarak nga Mbretëria e Bashkuara do të mbërrijë në Kosovë më 11 shtator për t’u familjarizuar fillimisht me asetet dhe personelin e KFOR-it para fillimit të stërvitjes, raporton Express.

Pas përfundimit të stërvitjeve, siç bën të ditur KFOR, kontingjenti i trupave të ardhura do të kthehen në Mbretërinë e Bashkuar.

“Njësitë do të kryejnë aktivitete stërvitore për të ruajtur nivelin e tyre të lartë të gatishmërisë dhe për të kontribuar në ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të sigurt dhe lirinë e lëvizjes për të gjithë njerëzit në Kosovë, siç është mandatuar me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999. Në përfundim gjatë stërvitjes, kontingjenti ushtarak do të largohet nga Kosova dhe do të kthehet në Mbretërinë e Bashkuar”, thuhet në komunikatë.