(FOTO) Kosova nderon ndryshe Elizabeth II, artisti krijon portretin e saj më oriz, fasule dhe grurë/ Synon rekordin Guinness!

Në nderim të Mbretëreshës Elizabeth II, një artist nga Kosova ka krijuar portretin e saj me oriz, fasule, grurë dhe fara luledielli. Alkent Pozhegu punoi fort që të kompletonte portretin e Mbretëreshës Elizabetha e Dytë të shtunën në nderim të personalitetit të saj në botë dhe në Kosovë.









Ai ka tri rekorde të regjistruara Guinness, në vitin 2014 me portretet e futbollistëve Cristiano Ronaldo dhe Leo Messi, në vitin 2017 me këngëtaren britanike me prejardhje shqiptare, Rita Ora dhe në vitin 2019 me portretin e ish-presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Kësaj here ai e vendosi jo vetëm artin, por edhe emocionet e veta në portretin e Mbretëreshës.

“Ka qenë ndër të paktat çka unë kam mundur ta realizoj me këtë mozaik sepse mbretëresha e Anglisë ka qenë një grua jashtëzakonisht e shkëlqyer, një burrneshë që ka kontribuar shumë për Anglinë dhe sidomos për Kosovën. Që e kemi pasur një mbështetje të madhe si gjatë luftës dhe pas luftës, të jemi falënderues”, ka thënë Pozhegu.

Pozhegu jeton në Gjilan. Ka përdorur një park të vogël për të krijuar portretin e Mbretëreshës. Ka përdorur grurin për flokët e thinjura, misrin për fytyrën dhe fasulet për sytë e saj shumë ekspresiv ndërkaq farat tjera i ka përdorur për flamurin britanik.

“Kjo ka qenë mundësia më e vogël që e kam realizuar. Me këtë mozaik dua të shpreh ngushëllimet e thella për Anglinë dhe popullit anglez në emër të popullit të Kosovës”, ka thënë ai për agjencinë e lajmeve Associated Press.

Vdekja e Mbretëreshës Elizabetha e Dytë ka nxitur reagime në Kosovë. Liderët e vendit kanë përkujtuar jetën e Mbretëreshës, ashtu siç kanë bërë edhe njerëzit e zakonshëm nëpër rrugët e Kosovës. Associated Press ka shkruar se Britania ka qenë shteti kryesor i Perëndimit që i është bashkuar SHBA-së së presidentit Bill Clinton në vitin 1999 që nisi bombardimin 78 ditor të NATO-së mbi caqet serbe pas persekutimit të popullsisë shqiptare në Kosovë./Koha