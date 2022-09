Mbretëresha Elizabeth ndërroi jetë, Charles-i kurorëzohet zyrtarisht sot si Mbreti i ri i Britanisë së Madhe

Charles do të shpallet zyrtarisht Mbret në një ceremoni në Pallatin St James të shtunën në mëngjes. Kjo ceremoni do të transmetohet në televizion për herë të parë.









Mediat britanike raportojnë se Charles do të marrë pjesë në një ceremoni historike të Këshillit të Anëtarësimit që do të fillojë në orën 10:00.

Më pas, shpallja e parë publike e sovranit të ri do të mbahet në orën 11:00. Tradicionalisht lexohet nga Mbreti i Armëve Garter në ajër të hapur deri në një bujë me bori nga ballkoni i Gjykatës së Friary në St James, me përshëndetje me armë në Hyde Park dhe në Kullën e Londrës.

Një proklamatë e dytë në Royal Exchange në qytetin e Londrës do të lexohet një orë më vonë, në mesditë. Deklarata të veçanta do të lexohen në Skoci, Uells dhe Irlandën e Veriut mesditën e së dielës.

Charles, 73 vjeç, u bë automatikisht monark pas vdekjes së Mbretëreshës të enjten, por procedurat e sotme janë një formalitet kushtetues për të njohur sovranitetin e tij, përcjell abcnews.al.

Gjatë një fjalimi drejtuar kombit të premten në mbrëmje, Mbreti Charles III u zotua t’i shërbejë vendit “me besnikëri, respekt dhe dashuri”.

Ai i bëri homazhe nënës së tij, Mbretëreshës dhe shprehur trishtiin e thellë për humbjen e saj. Ëilliam dhe Catherine u emëruan Princi dhe Princesha e Uellsit, dhe Charles foli për dashurinë e tij për Harry-n dhe Meghan-in.

Mbreti u takua gjithashtu me kryeministren Liz Truss të premten në mbrëmje në Pallatin Buckingham. Kur mbërriti në pallat, u prit me brohoritje dhe puthje nga mijëra dashamirës. Homazhet për Mbretëreshën Elizabeth vazhduan gjatë natës.