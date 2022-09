Prokuroria çon në gjykatë dosjen e Ajas Sulejmanit, që përplasi çiftin Konomi dhe foshnjën e tyre te vijat e bardha

Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka çuar në gjykatë dosjen e Ajas Sulejmanit, i cili përplasi me makinë çiftin Konomi dhe foshnjen e tyre te vijat e bardha, te rruga e Kavajës në Tiranë, në fillim të muajit maj.









Kërkesa e prokurorisë së Tiranës për gjykimin e dënimin e Sulejmanit ka tre akuza, ku vepra penale për vdekje ose plagosja e rëndë e disa personave, dënohet me burgim nga pesë deri në njëzet vjet.

Drejtimi i automjeteve apo mjeteve të tjera të motorizuara në gjendje të dehur, nën efektin e lëndëve narkotike apo pa dëshminë përkatëse të aftësisë dënohet me burgim nga dhjetë ditë deri në tre vjet dhe largimi nga vendi i aksidentit, i drejtuesit të automjetit apo të çdo mjeti të motorizuar, për t’u shmangur nga përgjegjësia penale, civile apo administrative, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit.

Aktualisht, Sulejmani ndodhet në masën e sigurisë arrest shtëpie. Nga aksidenti fatmirësisht nuk u shënuan viktima, por mbetën të dëmtuar tre pjesëtaret e familjes Konomi.

Familja Konomi me deklaratë noteriale ka falur Sulejmanin duke mos pasur asnjë pretendim ndaj tij.