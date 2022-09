Shpopullimi, Berisha nga Kolonja: Rama sillet si pushtues, Shqipëria është në rrezik

Ish-kryeministri dhe kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha deklaroi të shtunën se Shqipëria është në rrezik, teksa u kërkoi qytetarëve që të angazhohen.

Në një takim me qytetarët në Kolonjë, Berisha e quajti kryeministrin Edi Rama si “pushtues”, ndërsa vuri theksin te shpopullimi i vendit.

“Ky po sillet si një pushtues i vërtetë me shqiptarët. Ndihet më afër me Vuçiçin se me Kurtin. Sepse Albin Kurtit nuk pranon Ballkanin e Hapur. Marrëdhëniet shqiptaro-serbe nuk mund të jenë kurrë të vërteta nëse ato nuk kalojnë nga Prishtina.

Unë dëshiroj të dëgjoj mendimet tuaja , por edhe t’ju ftoj të angazhohemi me përkushtim në debat, në diskutim, dialog me çdo qytetar të Kolonjës. Vendi është në rrezik. Cilido që thotë jo le të paraqesë argumenta. Një vend që po shpopullohet me shpejtësi marramendëse. Vitin e kaluar kishim më shumë vdekje se lindje në vendin tonë. Ato do merren parasysh nga PD”, tha Berisha.