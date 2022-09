Trupi i Mbretëreshës ndodhet në Balmoral/ Mësohet itinerari që do të ndiqet me arkivolin e saj deri në dhënien e lamtumirës më 19 shtator!

Arkivoli i Mbretëreshës aktualisht është në Balmoral, por së shpejti do të nisë udhëtimin e tij drejt kryeqytetit të vendit përpara funeralit të saj shtetëror të hënën më 19 shtator. Njerëzve do t’u jepet shansi t’i bëjnë nderimet e tyre mbretëreshës, pasi trupi i saj do të vendoset në Pallatin e Holyroodhouse dhe Westminster Hall që njerëzit të shohin arkivolin e saj – një traditë kjo e njohur.









Mbreti Charles III do të nisë gjithashtu një turne në të katër vendet që përbëjnë Mbretërinë e Bashkuar.

Ndërkohë sot Mbreti Charles është kthyer në Clarence House pas një dite formalitetesh – ai u shpall mbret nga Këshilli i Aderimit këtë mëngjes, dhe më vonë mbajti audiencë në Pallatin Buckingham. Ai u ndal për të falënderuar dashamirësit që prisnin jashtë.

Mbretëresha britanike vdiq më 8 shtator në moshën 96-vjeçare. Ajo ka mbajtur fronin në Mbretëri të Bashkuar për 70 vjet, duke u bërë monarkja më jetëgjatë në këtë shtet.